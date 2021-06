Zdroj: Polícia SR - Trnavský kraj Prvá vážna nehoda kolobežkára s autom: Muž skončil na prednom skle! FOTO Mladý Trnavčan jazdiaci na kolobežke podľa polície nerešpektoval predpisy. Zo zranení sa bude spamätávať niekoľko týždňov. Dnes o 20:53 Krimi

Trnavskí policajti riešili v meste tento rok prvú vážnejšiu nehodu auta s elektrokolo­bežkou. Ako k nej došlo, opísala polícia na sociálnej sieti.

„28-ročný Trnavčan išiel na elektro kolobežke v „jednosmerke“ v protismere. Pri prechádzaní cez cestu si nevšimol prichádzajúce auto Mercedes Benz a došlo čelnému nárazu do prednej časti auta. Kontakt s mužom bol taký silný, že náraz poškodil celé predné sklo vozidla,“ uvádza polícia.

Ako dodala trnavská polícia, po nehode bol vodič na elektrokolobežke prevezený do trnavskej nemocnice. „Podľa prvotných informácií by malo ísť o zranenia s dobou liečenia do 6 týždňov. Polícia alkohol ani u jedného z vodičov na mieste nezistila,“ konštatuje polícia.

Okolnosti a presné príčiny nehody polícia naďalej vyšetruje.

Muži zákona pridávajú aj upozornenie. „Hoci sú elektrokolobežky teraz mega „IN“ , správajte sa na nich tak, aby ste neboli po jazde na nich „ OUT alebo OFF“. Osoby na kolobežkách sú rovnako účastníci cestnej premávky a to znamená, že pre nich platí rovnako rešpektovať dopravné značenie a pravidlá v cestnej premávke,“ pripomína trnavská polícia.

Zdroj: Dnes24.sk