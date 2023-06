Zdroj: www.pexels.com Celú Bratislavu zasiahla SMUTNÁ správa: Vo veku 64 rokov zomrel OBĽÚBENÝ starosta Funkciu starostu zastával dlhých osemnásť rokov. Ide o niekdajšieho prvého muža Rusoviec, Dušana Antoša. 11. jún 2023 han Regióny

„S poľutovaním a zármutkom v srdciach vám oznamujeme, že v sobotu 10. júna nás vo veku 64 rokov navždy opustil bývalý starosta Dušan Antoš,“ uviedla mestská časť Bratislava-Rusovce na sociálnej sieti.

Bol rodákom z Rusoviec

„Dušan Antoš sa narodil a celý svoj život prežil v Rusovciach. Na poste starostu pôsobil v rokoch 2000 – 2018. Počas jeho pôsobenia bol obrovským prínosom pre celú mestskú časť, ktorú zveľadil a postupne budoval. Všetky aktivity robil úprimne a odhodlane. Bol celým srdcom Rusovčan,“ píše ešte mestská časť na Facebooku.

„Je potrebné vyzdvihnúť jeho osobnostnú stránku, v ktorej vynikala jeho veľmi priateľská povaha, optimizmus a nefalšovaný záujem o ľudí naokolo. Bol to veľmi dobrý, milý, vždy usmiaty a slušný človek, bude považovaný za významnú osobnosť, ktorá sa zasadila do mnohých pozitívnych udalostí a zmien v Rusovciach,“ napísali do príspevku ešte z mestskej časti.

„Jeho odchod predstavuje nenahraditeľnú stratu, s ktorou sa bude veľmi ťažké vyrovnať. Týmto vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej jeho rodine,“ uzavreli.

