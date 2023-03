10 Galéria Zdroj: TASR/AP Česi už majú nového prezidenta: FOTO a VIDEO z veľkolepej inaugurácie Petra Pavla Na príchod Petra Pavla s manželkou na Pražský hrad sa prišli pozrieť aj zvedaví Česi. 9. marec 2023 Správy Zo zahraničia

Na Pražskom hrade sa začala spoločná schôdza oboch komôr českého parlamentu, počas ktorej zvolený prezident Petr Pavel zloží sľub a stane sa novou hlavou štátu. Na ceremónii vo Vladislavskej sále je prítomných asi 800 pozvaných hostí vrátane Pavlových predchodcov Miloša Zemana a Václava Klausa, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Bývalí českí prezidenti

Krátko po 14.00 h do sály vstúpili najvyšší ústavní činitelia v protokolárnom poradí – predseda Senátu Miloš Vystrčil a predsedníčka Poslaneckej snemovne Markéta Pekarová Adamová, za nimi premiér Petr Fiala a následne predseda Ústavného súdu Pavel Rychetský s manželkou.

Potom svoje miesta v predných radoch zaujali bývalí prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus spolu s manželkami a tiež vdova po Václavovi Havlovi Dagmar Havlová.

Veľkolepá inaugurácia

Schôdza by mala trvať približne 50 minút. Potom Pavel s manželkou opustí Vladislavskú sálu a spolu pôjdu pozdraviť ľudí z balkóna na Treťom nádvorí Pražského hradu. Týmto gestom Pavel symbolicky nadviaže na prvého českého prezidenta Václava Havla, ktorý verejnosť zdravil z toho istého miesta. V tomto bode programu avizoval Pavlov tím prekvapenie.

V sprievode náčelníka generálneho štábu Karla Řehku pôjde následne špalierom bojových zástav k soche T. G. Masaryka na Hradčanskom námestí, kde položí kvety a pozdraví sa s verejnosťou. Tam by malo nastať ďalšie prekvapenie.

O 15.30 h sa začne v Španielskej sále menej formálne stretnutie pri čaši vína, na ktoré je pozvaných asi 2500 hostí. Slávnostný deň sa skončí ekumenickou modlitbou za vlasť a prezidenta v Katedrále svätého Víta.

Prvý prejav

Petr Pavel chce do najvyššej ústavnej funkcie v krajine priniesť dôstojnosť, rešpekt, slušnosť a ďalšie hodnoty, ktoré podľa neho v posledných rokoch zjavne strácali na dôležitosti. Vo svojom inauguračnom prejave ďalej vyhlásil, že aj v českej politike sa často presadzovali populisti, ktorých úspech sa opieral o manipulácie a šírenie strachu, pričom on na to nikdy nepristúpi.

