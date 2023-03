Zdroj: Unsplash.com , Unsplash.com Počasie sa ZBLÁZNI: Teploty stúpnu k +20 °C, po nich prídu búrky a VÍCHRICA! Počas najbližších dní sa musí Slovensko pripraviť na extrémne výkyvy počasia. V piatok bude ešte poriadne teplo. Cez víkend príde ochladenie a víchrica. 9. marec 2023 Správy

9. marec 2023 Správy Počasie sa ZBLÁZNI: Teploty stúpnu k +20 °C, po nich prídu búrky a VÍCHRICA! Počas najbližších dní sa musí Slovensko pripraviť na extrémne výkyvy počasia. V piatok bude ešte poriadne teplo. Cez víkend príde ochladenie a víchrica.

Počas nadchádzajúcich dní na Slovensko dorazí turbulentné počasie. Očakávať musíme vysoké teploty, prudké ochladenie, silný vietor a výrazné búrky.

Čakajú nás jarné teploty

Podľa portálu iMeteo.sk bude v závere pracovného týždňa Európou prechádzať víchrica Diethelm, ktorá vo štvrtok a v piatok prinesie prudký vietor aj do našej oblasti: „Spolu so silným vetrom čakajú našu oblasť pomerne výrazné zrážky, ktoré by mali byť na našom území kvapalné a to aj na horách. Pršať by vo štvrtok malo predovšetkým na severozápadnom a strednom Slovensku, kde môže napršať aj okolo 20 mm zrážok.“

Vďaka prechodu tlakovej níže k nám však začne prúdiť mimoriadne teplý vzduch. Podľa meteorológov by teploty na našom území mali vo štvrtok stúpať na +10 až +15 °C a ojedinele ešte vyššie.

„Ešte nebezpečnejšie a zaujímavejšie počasie sa v našej oblasti očakáva v piatok a v sobotu. V piatok bude cez našu oblasť postupovať ďalšia tlaková níž. Tá bude zaujímavá tým, že po jej okraji k nám najskôr zosilnie veľmi teplé prúdenie, ktoré v piatok počas dňa prinesie mimoriadne vysoké teploty. Maximálne teploty sa na Slovensku budú pohybovať od +12 do +18 °C. Počasie tak bude jarné a teploty nebudú mať ďaleko od hranice +20 °C,“ píše iMeteo.sk.

Ochladenie a búrky

Po výraznom oteplení však príde zvrat! Sobotné teploty prudko klesnú.

„Zatiaľ čo v piatok budú teploty na našom území na severe ešte okolo +11 °C, tak v sobotu môže na severe mrznúť a to dokonca aj počas dňa! V sobotu sa tak oproti piatku ochladí aj o viac ako 10 °C, čo je veľmi prudká zmena. Podobný pokles čaká aj južné časti Slovenska, kde bude v piatok ešte +18 °C, no v sobotu ledva +10 °C,“ dodáva portál.

Prudká zmena teplôt so sebou prinesie búrky. „Pred nami je tak divoké počasie. V piatok bude na Slovensku ešte jar s teplotami do +18 °C, no večer prídu búrky a v sobotu nás čaká už aj celodenný mráz. Aby toho nebolo málo, tak numerické modely avizujú, že v sobotu zasiahne Slovensko ďalšia víchrica,“ prezradilo iMeteo.sk.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk