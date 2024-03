10. marec 2024 ELA Správy Politika Česko sa otočilo chrbtom a Slovensko NEPOZVALI ani na telekonferenciu o Ukrajine vo Francúzsku ozhodnutie českého kabinetu odložiť medzivládne konzultácie so Slovenskom je nepochopiteľné.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Myslí si to minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Považuje to za vstup do kampane pred prezidentskými voľbami. Poslanec Národnej rady (NR) SR Martin Dubéci (PS) to odmieta.

Krok českej vlády je podľa neho štandardným diplomatickým nástrojom. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Zhoršenie vzťahov

„Je to jasný diplomatický signál, je to zhoršenie česko-slovenských vzťahov. (…) Je to dosah tzv. suverénnej zahraničnej politiky,“ skonštatoval Dubéci. Zároveň poukázal na kritiku zahraničnej politiky SR aj zo strany iných štátov.

„Míľovými krokmi ideme do izolácie,“ doplnil.

Minister reagoval, že robia zahraničnú politiku na štyri svetové strany. Nesúhlasí s tvrdeniami o izolácii. V tejto súvislosti pripomenul, že česká vláda zrušila len jedno stretnutie. „Jedným dychom dodali, že V4 pokračuje ďalej,“ povedal. Slovensko a Česko majú podľa neho nadštandardný vzťah a rozhodnutie českej vlády na tom nič nezmení.

Rokovanie o mierovom pláne

Dubéci tiež skritizoval kroky slovenskej vlády v rámci zahraničnej politiky. Odmietol napríklad stretnutie Blanára s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Blanár reagoval, že to bolo súčasťou diplomatického fó­ra.

„Povedal som mu, že vojna na Ukrajine je porušením medzinárodného práva a že je potrebné hľadať mierové riešenie,“ podotkol. Rokovať mali aj o mierovom pláne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten podľa ministra nemá šancu na úspech.

Blanár zároveň potvrdil, že Slovensko nepozvali na telekonferenciu o Ukrajine vo Francúzsku. Označil to za pochopiteľné. „Pochopili, že náš názor je, že nebudeme podporovať toto vojnové štváčstvo,“ uzavrel. Poslanec za tým vidí znak izolácie.

Zdroj: TASR