7. júl 2020
Česko zasiahla vlaková tragédia, hlásia mŕtvych: Slovensko ponúka pomoc, FOTO

V Česku sa čelne zrazili dva vlaky a z miesta tragédie hlásia obete. Prinášame o tom viac.

Čelná zrážka dvoch osobných vlakov v českom okrese Karlove Vary si v utorok vyžiadala dva životy, uviedol pre Českú televíziu (ČT) hovorca karlovarských záchranárov Radek Hes. K nehode došlo medzi stanicou Nové Hamry a dopravňou Pernink. Na mieste operujú záchranári z Karlovarského aj Ústeckého kraja. Oslovení boli aj ich kolegovia z nemeckého mesta Chemnitz, uviedol ďalej Hes.

Traumaplán

„Podľa prvých informácií je na mieste väčší počet zranených. Na trati je prerušená premávka. Železničná inšpekcia bude vyšetrovať príčiny a okolnosti mimoriadnej udalosti na mieste jej vzniku,“ uviedol hovorca železničnej inšpekcie Martin Drápal. České dráhy nasadili v úseku Nejdek-Nové Hamry náhradnú autobusovú dopravu.

Hovorca Karlovarskej krajskej nemocnice Vladislav Podracký dodal, že v nemocnici bol vyhlásený tzv. „traumaplán", ktorý sa vyhlasuje v prípade mimoriadnych udalostí, keď sa očakáva väčší počet zranených.

Slovensko ponúklo pomoc

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) sa v utorok telefonicky spojil so svojím českým náprotivkom Janom Hamáčkom, aby mu vyjadril úprimnú sústrasť v súvislosti s tragickou nehodou vlakov v českom okrese Karlove Vary. Zároveň ho informoval, že Slovensko je pripravené pomôcť, ak si to situácia bude vyžadovať. Uviedol to na sociálnej sieti.

„Je mi veľmi ľúto, k akej tragickej udalosti dnes došlo u našich západných susedov, kde si zrážka dvoch vlakov vyžiadala najmenej dva ľudské životy a desiatky zranených,“ skonštatoval slovenský minister.

Pozrite si aj zábery z miesta nešťastia.

Zdroj: TASR