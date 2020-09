22. september 2020 Milan Hanzel Správy Zo zahraničia Česko zavádza prísne obmedzenia: Reštaurácie budú zatvárať ešte skôr ako na Slovensku!

A je to tu! Česko sa dostalo do fázy, kedy vyhlásilo boj stále viac sa šíriacemu koronavírusu. Nový minister zdravotníctva Roman Prymula totiž pritvrdil.

Zdroj: TASR/AP

Doteraz platilo u našich západných susedov to, že reštauračné zariadenia mohli mať otvorené do polnoci. To sa už od štvrtku (24.9.) však zmení a takéto prevádzky musia zatvoriť už o 22.00 h.

Ide o rizikovú skupinu

Nový minister, ktorý vo funkcii nahradil Adama Vojtěcha na úvod tlačovej konferencie vyhlásil: „Ľudia tam môžu byť v skoršom čase a, bohužiaľ, to je jedno z najrizikovejších miest. Opatrenie, ktoré sa týkajú skrátenia (otváracích hodín reštaurácií) na desať hodín večer sa skutočne stane.“

Toto opatrenie nepotešilo prevádzkovateľov reštaurácii a podnikateľov. Podľa slov Prymulu bude takýto stav trvať zatiaľ štrnásť dní.

Sú zúfalí

„Je to šialené a toto už nie je sranda. Od rána mám telefonáty zúfalých gastronómov,“ povedal pre idnes.cz Luboš Kastner, ktorý v Asociácii malých a stredných podnikov reprezentuje reštaurácie. Snažil sa navrhnúť aspoň to, že by sa o 22.00 h „stopol“ len výdaj jedla a zavrelo by sa o 23.00 h. Neuspel.

Aký to bude mať dopad?

V Česku okamžite začali rozoberať to, aký to bude mať dopad na ekonomiku. „Aby sme ju nezruinovali, je toto opatrenie také, ktoré sa dá ustáť. Všetky opatrenia sú časovo obmedzené, teda ich chceme vyhlásiť na štrnásť dní. Reagujeme tak na vývoj krivky,“ vysvetlil Prymula.

Aj ďalšie opatrenia

Okrem skôr zatvorených reštaurácii zavedú v Česku aj ďalšie opatrenia. Od štvrtka štát obmedzí aj športové podujatia s účasťou divákov. Rezort zdravotníctva zrejme obmedzí počet účastníkov na 100 na vonkajších akciách a na 50 vo vnútri. Výnimky by mali dostať menej rizikové podujatia.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR