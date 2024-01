25. január 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Chceli by ste žiť v Chorvátsku? Táto obec predáva domy za neuveriteľných 13 CENTOV Chorvátska dedina ponúka skvelú príležitosť, ktorú môžu využiť aj Slováci. Chceli by ste tam vlastniť dom? Stačí vám pár centov.

Pokiaľ vás láka život v Chorvátsku, máte skvelú príležitosť. Nedávno sme vás informovali, že je na predaj nádherný ostrov Veliki Školj v Malostonskom zálive na skok od Dubrovníka.

Ostrov má rozlohu 21 677 metrov štvorcových, no jeho cena nie je pre každého. Realitná kancelária ho predáva za 3 250 000 eur. Ak máte hlbšie do vrecka, máme pre vás o niečo skromnejšie, no o to viac výhodné riešenie.

Domy za pár centov

Server Danica.hr informoval, že jedna z chorvátskych obcí predáva nehnuteľnosti za pár drobných. Reč je o dedine Legrad s približne 2 200 obyvateľmi.

Tá predáva prázdne domy v prepočte za neuveriteľných 13 centov.

Podľa starostu Ivana Sabolića chcú takto docieliť demografické oživenie obce.

Sabolić prezradil, že vďaka tomuto kroku sa už do dediny prisťahovalo veľa mladých rodín z okolitých žúp, no majú aj rodinu z Istrie vzdialenej takmer 400 kilometrov. Obec teraz vďaka tomu plánuje rekonštrukciu materskej školy.

