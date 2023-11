Zdroj: TASR/František Iván , Unsplash.com Chcete, aby pošta doručila vaše zásielky do VIANOC? Musíte dodržať tieto TERMÍNY Potrebujete, aby vaše listy a balíky stihli prísť do Vianoc? Pošta zverejnila dátumy, do ktorých ich musíte stihnúť odoslať. 30. november 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska

30. november 2023 Rastislav Búgel Zo Slovenska Chcete, aby pošta doručila vaše zásielky do VIANOC? Musíte dodržať tieto TERMÍNY Potrebujete, aby vaše listy a balíky stihli prísť do Vianoc? Pošta zverejnila dátumy, do ktorých ich musíte stihnúť odoslať.

Záujem o poštové služby pred Vianocami stúpa. Upozorňuje na to Slovenská pošta.

Zapíšte si termíny

„Slovenská pošta príjme denne v predvianočnom období viac ako 100 000 balíkových zásielok. Podiel na tom má aj nákup tovarov na internete, posielanie darčekov prostredníctvom pošty, ale aj stále pretrvávajúca tradícia Slovákov zasielania vianočných pozdravom,“ upozornila pošta.

Zákazníci by si preto nemali nechávať posielanie zásielok na poslednú chvíľu.

„Na to, aby váš list alebo balík doručila Slovenská pošta, a.s. do Vianoc tam, kam treba, máte ešte 3 týždne. Posledný termín na odoslanie listových zásielok 2.triedy je 18. december, balíky a listy 1. triedy treba poslať do 19. decembra,“ upozornilo Ministerstvo dopravy SR na sociálnej sieti.

Zásielky do a zo zahraničia

A čo v prípade, že chcete odoslať zásielku do zahraničia? V takom prípade by ste sa mali poponáhľať.

„Ak chcú zákazníci posielať listy alebo balíky do zahraničia, odporúčame podať listové zásielky najneskôr v piatok 15. decembra a balíky najneskôr vo štvrtok 14. decembra pre krajiny Európskej únie. Zásielky do zámorských krajín a európskych krajín mimo EU odporúčame podať vo väčšom predstihu,“ dodáva pošta.

V prípade, že posielate zo zahraničia na Slovensko, pošta odporúča doručiť zásielky na Slovensko minimálne 7 – 8 pracovných dní pred Štedrým dňom: „Pokiaľ ide o listové zásielky, odporúčame doručiť ich minimálne 5 – 6 pracovných dní pred Štedrým dňom, podľa toho, či ide o dokumentáciu alebo tovar.“

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Zdroj: Dnes24.sk