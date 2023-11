Zdroj: TASR/Jakub Kotian , TASR/Milan Kapusta Politici naleteli na SATIRICKÝ obrázok: Chlieb s cibuľou za 8,90 eur? CHRAPÚNSTVO! Sociálne siete obletel satirický obrázok s masteným chlebom. Niektorí politici však vtip zobrali smrteľne vážne a zverejnili rozhorčené reakcie. 28. november 2023 Rastislav Búgel Politika

Do najkrajších sviatkov ostáva necelý mesiac a vo viacerých mestách už otvorili svoje brány vianočné trhy. Od punču, cigánskej pečienky a ďalších dobrôt však ľudí často odrádzajú vysoké ceny.

Tie sa stali terčom satirického obrázku, ktorý sa začal šíriť po sociálnych sieťach a na ktorom bola fotografia masteného chleba s cibuľou a popisom „Domáci špaldový chlebík s vegan masťou a bio cibuľkou 8,90 eur.“

Na prvý pohľad išlo o vtip, ktorý narážal na premrštené ceny niektorých stánkarov predávajúcich na vianočných trhoch. Našli sa však aj takí, ktorí obrázok z plnou vážnosťou zdieľali a pridali aj rozhorčené komentáre. Nachytať sa nechali aj politici.

Hrubé chrapúnstvo

Bývalý moderátor TV Markíza a dnes poslanec za SNS Karol Farkašovský na Facebook pridal rozhorčený príspevok. „Niektoré médiá si pred časom robili žarty z pojmu „národné menu“. Ako už mnohokrát aj teraz vytrhli veci z kontextu. Popritom samozrejme zosmiešňovali aj ešte len vznikajúce ministerstvo cestovného ruchu a športu. Vraj načo nám je. Tak sa dobre pozrite na fotografiu – z Hlavného námestia v Bratislave. Ponúkajú tam vskutku staré ľudové jedlo našich predkov. Chlieb s masťou a cibuľou. Jeden krajec za 8,90 eur. Že vraj Bio,“ píše Farkašovský.

Poslanec pridal aj výpočet, podľa ktorého je „výrobná“ cena masteného chleba s cibuľou 60 centov.

„Predávať ho za 8,90 eur je obyčajné zderstvo a ozaj hrubé chrapúňstvo. Najhorší nepriateľ občana i turistu je nenažratý obchodník. A takíto robia Slovensku hanbu. Treba s nimi urobiť poriadok. A nové ministerstvo cestovného ruchu má byť okrem iného aj o nastolení poriadku, pravidiel a funkčného dlhodobého systému, aby niekto nemohol takto parazitovať. Nenažratí obchodníci nemôžu na úkor nás všetkých špiniť a kaziť dobré meno Slovenska,“ dodal Karol Farkašovský.

Pridal sa aj Boris Kollár

Tým to však ale nekončilo. Farkašovského status komentoval aj Boris Kollár. „Pán kolega, isto máte pravdu, že 8,9 eur za mastný chleba je príliš, ale opýtali ste sa, preto to tak je? Nie je náhodou nenažratý bratislavský magistrát? A náš pán primátor Vallo? Ak by tie stánky tam mali prenájom tie 2 či tri týždne nájom tisíc eur, tak by určite chleba stál 1,5 eur. Skúste sa pozrieť, koľko pýta za prenájom Vallo a potom súďte obchodníka,“ napísal šéf Sme rodina. Farkašovský mu odpovedal: „Áno, rešpektujem aj tento uhoľ pohľadu. Má svoju logiku. Len sa potom pýtam, kde sa v celom tomto zacyklení nachádza "pán“ občan…"

„Pán poslanec Karol Farkašovský za SNS, bývalý moderátor Televíznych novín v Markíze (pozdravujeme ministerku kultúry) napísal elaborát o tom alias hoax, že na Hlavnom námestí v slniečkarskej liberálnej Bratislave predávajú zlí obchodníci chleba s vegan masťou za 8,90€ a je to útok na Národné menu. Avšak, tento obrázok je pôvodne zo satirickej stránky… Čo z toho vyplýva? Televízia Markíza, nedovoľ ísť do politiky už žiadnym svojim moderátorom! Prosím,“ reagovala známa satirická stránka Zomri.

Bokom neostala ani Belousovová

Aby toho nebolo málo, podobný príspevok pridala aj Anna Belousovová. „Nedávno sme si pripomínali výročie "Nežnej“. Vypočuli sme si kopu prázdnych rečí a fráz. Neraz nám o demokracii kázali rôzni profesionálni prevracači kabátov, alebo tí, ktorí pred '89 ešte ani nežili. Priložené foto charakterizuje asi dostatočne výrečne, kam sme sa dostali. Chlieb s masťou a cibuľou za 8,90€ !!! No comment…," napísala Belousovová.

