1. jún 2021 Tlačové správy Chcete mať moderne zariadenú obývačku? Na toto by ste sa pri modernizácii obývačky mali zamerať Obývačka je miestnosťou, ktorá by mala reprezentovať útulnosť a otvorenosť a čo sa týka atmosféry, mal by v nej panovať pocit maximálneho pohodlia. Keďže obývačka je aj miestnosťou, kde okrem stretávania so všetkými členmi domácnosti prijímame aj návštevy, zaslúži si byť moderne zariadená.

Každý z nás chce predsa na návštevu zapôsobiť vkusným vybavením interiéru a predovšetkým vkusným vybavením miestnosti, kde plánujeme usádzať návštevy.

Ak chcete mať moderne zariadenú obývačku, na toto by ste sa pri modernizácii obývačky mali zamerať.

Výber moderného a kvalitného sedenia

Jednou z najdôležitejších súčastí obývačky je pohovka, sedačka. Pohodlné sedenie nám poskytne predovšetkým kvalitná pohovka, či sedačka. Kúpiť si dnes novú pohovku, resp. sedačku nie je problém. Výber je veľký a z tak veľkej ponuky si aj ten najnáročnejší zákazník bude môcť vybrať tú, ktorá sa mu bude najviac páčiť a ktorá sa mu bude najviac hodiť do obývačky.

Základom je pohodlné sedenie, preto je potrebné pri výbere pohovky a sedačky prihliadať predovšetkým na kvalitu konštrukcie a výplň. Odporúča sa sledovať aj kvalitu poťahovej látky. Jej kvalita sa dá zistiť podľa metódy zvanej Martindale. Tá určuje oteruvzdornosť materiálu poťahovej látky a podľa toho si viete vybrať ktorý poťahový materiál je dostatočne odolný, a tým pádom vám aj dlho vydrží a nepoškodí sa.

Veľmi obľúbené z kategórie pohoviek do obývacej izby sú rozkladacie pohovky a moderné pohovky s úložným priestorom. Práve o tieto pohovky je najväčší záujem.

Čo sa týka farebného prevedenia, určite nepohrdnite neutrálnymi prírodnými farbami. Nadčasovosť týchto farebných prevedení predurčuje nábytok, v tomto prípade pohovku, na dlhoročnú súčasť vašej obývačky. Neutrálne a prírodné farby sú nadčasové, ale zároveň moderné, takže si ich bez problémov môžete dovoliť zakomponovať do vášho interiéru.

Z farieb odporúčame svetlú sivú, tmavú sivú, hnedú, béžovú, smotanovú, či napríklad aj klasickú čiernu.

V prípade, že máte záujem o iné farby ako tieto, vyberajte si z týchto farieb – z petrolejovej, kaki zelenej, púdrovej, či napríklad kráľovskej modrej.

Zdroj: Zastolskiy Victor/Shutterstock.com

Výber praktického a zároveň moderného nábytku

Určite si ešte pamätáte obývacie steny u svojich starých rodičov/ rodičov. Mohutné sekretáre, ktoré boli vyrobené z kvalitného dreva, vynikali svojou stabilitou a dlhou životnosťou. Dnes sa v interiérovom dizajne preferuje minimalizmus a takéto sekretáre, ktoré pokrývajú komplet celé steny, si už nenájdu uplatnenie v moderných obývačkách.

Ak chcete mať moderne zariadenú obývačku, okrem pohodlného sedenia potrebujete, aby súčasťou obývačky boli aj pekné obývacie steny. Vybrať obývaciu stenu sa môže zdať byť príliš jednoduché, avšak pri jej výbere treba prihliadať nielen na priestorové možnosti, ale predovšetkým na praktickosť. Niekomu prídu zbytočné vysoké presklenené skrinky, niekto si zase nepotrpí na to, aby súčasťou obývacej steny boli závesné police. Záleží od vkusu. Opäť však odporúčame vsadiť na praktický minimalizmus, vďaka ktorému stena v obývačke nebude zahalená veľkými mohutnými skriňami, ale skôr praktickými skrinkami, ktoré budú tvoriť modernú obývaciu zostavu.

Najpreferovanejšie obývacie zostavy sú zložené z týchto častí – závesnej vitríny, televíznej skrinky, nástennej poličky a modernej komody.

Sú vyrobené z kvalitnej laminátovej drevotriesky a z farieb je preferovaný práve dub sonoma, poprípade dub sonoma v kombinácii s bielou.

Okrem tejto farebnej kombinácie sa predávajú biele obývacie steny, či obývacie steny v antracitovej farbe.

Pri modernizácii obývačky je potrebné sa vždy zamerať na výber moderného, kvalitného a hlavne pohodlného sedenia a na výber praktického nábytku do obývačky. V prípade, že by ste chceli ušetriť, či už na nábytku, dekoráciách, alebo na bytovom textile, pozrite si online letáky a možno vás niečo osloví. Vždy, keď je možnosť ušetriť a kúpiť produkt v zľave, treba to využiť.

