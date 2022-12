Zdroj: Tatry Mountain Resorts Chcete prázdninovať v bazéne? Porovnali sme CENY najznámejších akvaparkov Nevonia vám lyžovačka a uprednostníte radšej relax? Počas zimných prázdnin si môžete užiť aj oddych vo vode. 26. december 2022 Jakub Forgács Magazín

26. december 2022 Jakub Forgács Magazín Chcete prázdninovať v bazéne? Porovnali sme CENY najznámejších akvaparkov Nevonia vám lyžovačka a uprednostníte radšej relax? Počas zimných prázdnin si môžete užiť aj oddych vo vode.

Zdroj: Tatry Mountain Resorts

Vianočné dobroty nemusíte spáliť len na zasnežených svahoch. Ak sa radšej čľapkáte vo vode, môžete sa vybrať do nejakého zo slovenských akvaparkov. Pozreli sme sa na to, čo ponúkajú počas sviatkov a aké sú ceny pre návštevníkov.

Aquacity Poprad

Ako pre spravodajský portál Dnes24 uviedla Lenka Chovancová, marketingová manažérka AquaCity Poprad, otvorené budú mať každý deň od 10.00 do 20.00 hod. a na Silvestra od 10.00 do 17.00 hod.

„Cenník našich vstupov je aktuálny, na zimnú sezónu neplánujeme meniť vstupné. Pre našich návštevníkov sú najvýhodnejšie rodinné vstupenky alebo online nákup na našom eshope vopred. Momentálne máme špeciálnu vianočnú akciu – Vianočné darčekové balíčky,“ spomenula Chovancová so slovami, že počas víkendov majú pre návštevníkov a hotelových hostí zábavné programy pre deti a dospelých.

Celodenný vstup vyjde dospelého na 27 eur (24 eur pri platbe online deň vopred) a 3-hodinový na 23 eur (resp. 20 eur pri platbe vopred). Lístok pre dieťa, študenta, seniora, ŤZP či sprievodcu vyjde na 23 eur (resp. 20 eur) a 3-hodinový 19 eur (resp. 16 eur). Za dieťa do 120 cm sa platí 1 euro. Celodenný vstup pre 3-člennú rodinu vyjde na 60 eur a pre 4-člennú 70 eur.

Tatralandia

Upravenú otváraciu dobu bude mať aj Tatralandia. Do 30. decembra 2022 (a od 2. januára 2023) bude v prevádzke od 10.00 do 21.00 hod. Na Silvestra bude denná prevádzka od 10.00 do 17.00 hod. a nočná od 18.00 do 3.00 hod. Na Nový rok bude otvorené od 12.00 do 21.00 hod.

Ako pre spravodajský portál Dnes 24 Lucie Juríková z Infocentra Tatralandia, špeciálny program majú len na Silvestra. O zábavu sa postará raper Ego, k tomu non-stop disko alebo krásne tanečnice. Chýbať nebude ani tombola či rôzne súťaže, napríklad o Najlepší pár Silvestra ´22.

Dospelý (18 – 59 rokov) v Tatralandii zaplatí za celodenný lístok 33 eur, za 3-hodinový 30 eur. Junior (12 – 17,99 rokov) a senior (60+) zaplatí za celý deň 29 eur, resp. 27 eur za 3-hodinový vstup. Dieťa (6 – 11,99 rokov) má lístok za 25 eur (23 eur na 3 hodiny) a mladšie deti majú vstup zadarmo.

Informácie o ďalších akvaparkoch nájdete na nasledujúcej strane.

Zdroj: Dnes24.sk