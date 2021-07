7 Galéria Zdroj: TASR Chorvátsko NEČAKANE mení podmienky pre vstup do krajiny! Čo všetko potrebujete mať? Posledné dva týždne platilo, že ľudia pri vstupe do Chorvátska – obľúbenej dovolenkovej destinácie – nemuseli potvrdenia predkladať. To sa ale teraz zmenilo! 1. júl 2021 Cestovanie

Pre cestu do Chorvátska sa od štvrtka 1. júla menia podmienky. Pre vstup do jadranskej krajiny je nutný doklad o očkovaní, potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo negatívny test na koronavírus SARS-CoV-2. Českej televízii (ČT) to potvrdilo ministerstvo zahraničných vecí v Prahe.

Na hlavných hraničných priechodoch zo Slovinska do Chorvátska sa v súvislosti so zmenenými podmienkami už vytvorili trojhodinové kolóny, píše portál spravodajskej televízie ČT24.

