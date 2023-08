Naozaj môže muž DOJČIŤ dieťa? Odpoveď vás asi šokuje

Istá fotografia s krátkym popisom na známej sociálnej sieti vyvolala búrlivú reakciu. Je na nej trans žena s menom Mika Minio-Paluellová, ako v autobuse dojčí dieťa.

„Aj trans ženy môžu dojčiť a ja som svoje dieťa dojčila. Stimulovala som dojčenie, použila som štandardný protokol pre adoptívne matky – funguje to aj pre trans ľudí. Dojčenie od oboch rodičov je skutočne veľmi užitočné a zdravé,“ napísala Mika na Twitteri, ktorá sa narodila síce ako muž, ale dnes sa identifikuje ako žena. Jej príspevok si pozreli viac ako dva milióny ľudí.

Trans žena chcela momentkou svetu ukázať, že aj tí, ktorí sa narodili ako muži, sa dokážu nielen obliekať „ako mama“, ale tiež „vykonávať biologické funkcie matky.“ Informuje o tom Daily Mail. Príspevok dojčiacej trans ženy sa dostal ihneď do médií a začal sa rýchlo šíriť naprieč internetom.

Ide o akúsi pózu alebo skutočne dokáže muž nakŕmiť dieťa? Odpoveď nie je doteraz taká jednoznačná. V roku 2000 bola vyvinutá procedúra známa pod pojmom protokol Newman-Goldfarb. Ako funguje?

Proces napodobňuje hormonálne zmeny, ktoré mamičky prežívajú po pôrode. Pomocou špeciálnej pumpy sa stimulujú prsníky a zároveň sa užívajú antikoncepčné hormóny spolu s liekom proti nevoľnosti známym ako domperidón. Tento liek nie je voľnopredajný, je na lekársky predpis a stimuluje tvorbu materského mlieka.

Je tu však jedno veľké ALE. Čo si o tom myslia lekári, sa dočítate na druhej strane.

In the end, I only breastfed my child for a few weeks.

I then had to stop because I had a cancer relapse and didn't want to poison my child.

Here's me on the bus to hospital for the 1st chemo round, feeding my child for the last time pic.twitter.com/6gh3RP6tLr