30. október 2023 Zo Slovenska Veľká PREDPOVEĎ počasia na celý november: Dočkáme sa príchodu zimy a SNEŽENIA? Október pomaly končí a nastal čas zistiť, aké počasie nás čaká počas novembra. Meteorologické modely predpovedajú, či sa dočkáme nástupu zimy.

Tohtoročná jeseň je nadpriemerne teplá. Končí však ďalší jesenný mesiac a prichádza november. Dočkáme sa nástupu zimy a poriadneho ochladenia?

Zrážky a vietor

„Dlhodobé predpovede numerického modelu ECMWF naznačujú, že nás čaká podobný trend počasia, ako zažívame na našom území v uplynulých dňoch. Priamo nad našim územím sa strieda teplejšie prúdenie s chladnejším, pričom nad Alpami a nad Jadranom sa prehlbujú jednotlivé tlakové níže, ktoré postupujú do našej oblasti a prinášajú zrážky,“ informuje portál iMeteo.sk s tým, že takýto vývoj sa očakáva po väčšinu novembra.

Nad Alpami a oblasťou Stredomoria sa budú prehlbovať tlakové níže, ktoré postúpia smerom do našej oblasti a prinesú veľa zrážok a veterné počasie.

Počasie zimu pripomínať nebude

Celá prvá polovica novembra by mala byť v Európe vďaka takejto situácii zrážkovo nadpriemerná, no po teplotnej stránke bude Európa rozdelená. „Západná Európa a Alpy by mali zažiť teplotne podpriemernú prvú polovicu novembra. Jednotlivé tlakové níže, ktoré sa budú prehlbovať nad Stredomorím a postúpia do našej oblasti budú od severozápadu až severu vťahovať nad západnú polovicu Európy chladnejší vzduch, zatiaľ čo priamo naše územie a východná polovica Európy bude často vystavená teplejšiemu, juhozápadnému prúdeniu,“ dodáva server.

Prvá polovica novembra tak bude na Slovensku búrlivá, veterná, zrážkovo nadpriemerná a teplá.

Čo nás čaká v druhej polovici mesiaca? Príde aj sneženie? Dozviete sa to na ďalšej strane!

