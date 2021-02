10. február 2021 Zo Slovenska Čierny rok: Vlani zomrelo na Slovensku najviac osôb od konca druhej svetovej vojny

Na Slovensku vlani zomrelo takmer 59-tisíc ľudí, čo je takmer o 5500 osôb viac, ako zomieralo v priemere za posledných päť rokov.

3 Galéria

Zdroj: TASR/AP

Počet zomretých tak voči predošlým piatim rokom narástol o 10,2 percenta. Ide o najvyššie číslo od druhej svetovej vojny. Najviac osôb zomrelo v decembri minulého roka. TASR o tom v stredu informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR s tým, že situáciu zásadne ovplyvnila pandémia nového koronavírusu.

Najviac od vojny

„Predbežné dáta potvrdzujú, že v roku 2020 zomrelo na Slovensku najviac osôb od konca druhej svetovej vojny. Celoročný nárast o vyše desať percent pozitívne ovplyvnil fakt, že až do septembra zomieral mesačne porovnateľný počet ľudí ako predošlé roky, od októbra však tempo rastu počtu zomretých zvyšovalo dynamiku,“ povedala riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.

Na Slovensku zomrelo v roku 2020 o 15 percent viac seniorov vo veku od 65 rokov ako v predošlých rokoch. Najvyšší nárast počtu zomretých sa prejavil v Trenčianskom a Prešovskom kraji.

Decembrový počet zomretých osôb bol o 58 percent vyšší a v skupine seniorov až o vyše 70 percent vyšší, ako bol priemer predošlých rokov.

Ako ďalej ŠÚ SR priblížil, vyšší celkový počet zomretých, ako bol minulý rok, bol zaznamenaný naposledy v poslednom roku druhej svetovej vojny – v roku 1945, kedy zomrelo 67 500 osôb, a predtým ešte v roku 1927, kedy zomrelo za rok vyše 59-tisíc osôb.

Extrém v decembri

Počas decembra minulého roka zomrelo na Slovensku podľa predbežných údajov 7282 osôb, čo bola o 58 percent vyššia hodnota, ako v priemere predošlých päť rokov.

Najviac zasiahnutou skupinou boli seniori vo veku od 65 do 74 rokov. Za celý rok zomrelo o 14,8 percenta seniorov viac ako predošlé roky. To je nárast o takmer 5900 osôb.

Extrémne rasty boli podľa ŠÚ SR zaznamenané v decembri, zomrelo až o 71,1 percenta viac seniorov ako v poslednom mesiaci počas predošlých piatich rokov.

Ľudia vo veku nad 65 rokov tvoria dlhodobo v SR približne tri štvrtiny každoročne zomierajúcich v krajine. V novembri a decembri však tvorili až 80 percent zomretých.

Za celý rok mali v súhrne najvyšší nárast počtu zomretých v porovnaní s päťročným slovenským priemerom tri regióny, a to najmä Trenčiansky a Prešovský kraj, kde počet zomretých vzrástol o viac ako 14 percent. Najnižší nárast sa prejavil v Bratislavskom a Banskobystric­kom kraji.

Kritické kraje

V priemere za minulý rok tak zomrelo takmer 11 osôb na každých 1000 obyvateľov krajiny. „Je to výrazné zvýšenie hodnoty v priebehu jedného roka, zvyčajne sa miera úmrtnosti menila najviac o niekoľko desatín, aktuálne to bolo o viac ako jednu osobu,“ uviedla Podmanická.

Vyššiu hodnotu hrubej miery úmrtnosti, ako je slovenský priemer, vykázali štyri kraje. Najvyššiu hodnotu dosiahol Nitriansky kraj, kde miera úmrtnosti stúpla za celý rok na hodnotu 12,41 zomretého na 1000 obyvateľov.

Za ním nasledovali Trenčiansky kraj (11,86), Banskobystrický kraj (11,59) a Trnavský kraj (10,93). Najnižšiu mieru zaznamenal Prešovský kraj (9,64 zomretého na 1000 obyvateľov) a Bratislavský kraj (9,68).

„Najvyšší rast úmrtnosti sa v priebehu minulého roka prejavil v Trenčianskom kraji (plus 1,56 zomretého na 1000 obyvateľov), následne v Trnavskom kraji (plus 1,34) a Nitrianskom kraji (plus 1,23),“ dodal ŠÚ.

„Najkritickejšia situácia za celý minulý rok bola v decembri v Nitrianskom kraji, kde zaznamenali mieru úmrtnosti seniorov až na úrovni 93 zomretých na 1000 obyvateľov v tomto veku. Zomieral tak každý 11. senior žijúci v tomto regióne,“ priblížil ŠÚ.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR