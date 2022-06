Zdroj: Instagram.com/steven_lenka_thomson Čo by ste urobili s výhrou 122 miliónov eur? Život Slovenky a jej manžela vás asi prekvapí Viete si predstaviť, ako by ste naložili s takou kopou peňazí? Lenka a jej manžel ukázali, ako im výhra zmenila život. 3. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín

3. jún 2022 Monika Hanigovská Magazín Čo by ste urobili s výhrou 122 miliónov eur? Život Slovenky a jej manžela vás asi prekvapí Viete si predstaviť, ako by ste naložili s takou kopou peňazí? Lenka a jej manžel ukázali, ako im výhra zmenila život.

Ubehli 3 roky odkedy sa slovensko-anglický pár stal výhercom rozprávkovej sumy. Britskému stavbárovi a jeho manželke, predavačke v obchode pochádzajúcej zo Slovenska, pristálo zo dňa na deň na účte neuveriteľných 105 miliónov britských libier (zhruba 122 miliónov eur).

Ako odvtedy zmenila výhra manželov Thomsonovcov? Tak, ako by ste asi nečakali!

Najprv si kúpili ojazdené auto a potom…

Steve a jeho manželka Lenka žijú naďalej skromným životom. Rodinka si z výhry zaobstarala ojazdené auto a hlava rodiny – Steve, nezanevrel na svoju prácu. Naďalej pokračuje vo svojej firme ako stavbár.

Manželia sa najnovšie presťahovali, kúpili si dom v anglickom Kente. „Deti majú konečne svoje vlastné izby. Je to jednoduchá vec, ale bolo to všetko, čo si kedy priali,“ povedal Steve pre The Sun. V okolí domu sa nachádza bazén a tenisový kurt.

Vedia sa podeliť

Manželia zainvestovali výhru aj do fondov a bánk. No je pravdepodobné, že ich toľko peňazí nezmení ani časom. Thomsonovcov priatelia a susedia opisujú ako skromnú dvojicu, ktorá vždy pomôže.

Steve a Lenka to ukázali hneď po výhre, keď časť z nej poslali do miestneho zdravotníckeho strediska, ďalšia suma „pristála“ na účte školy, ktorú navštevovali ich deti, a 100-tisíc libier darovali svojmu obľúbenému kriketovému klubu.

Rodina ani po rokoch výhru „nespracovala“: „Stále som sa nepreniesol cez to, čo sa nám stalo, stále sa to snažím spracovať. Je to akoby to bolo včera – chvíľu potrvá, kým sa prispôsobíme,“ vyznal sa na záver Steve.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk