1. jún 2022 Zo zahraničia Ministerstvo VARUJE Slovákov v zahraničí: Túto krajinu urýchlene OPUSTITE! Vo viacerých častiach sveta by mali byť Slováci nanajvýš opatrní. Pri jednej z krajín dokonca ministerstvo odporúča jej opustenie.

Zdroj: TASR/AP

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitost (MZVEZ) SR z dôvodu bezpečnosti odporúča turistom v Sudáne opustiť krajinu. Radí tiež necestovať do niektorých častí Saudskej Arábie či Egypta a zvážiť nevyhnutnosť cesty do Tuniska. Informuje o tom na webe.

Hrozí nebezpečenstvo

Rezort upozorňuje na riziko zhoršenia situácie v meste Chartúm a v iných mestách Sudánu, radí preto nezdržiavať sa v krajine a opustiť ju. „Cesty a ulice sú počas demonštrácií blokované a poriadkové sily a armáda zasahujú voči demonštrantom. K demonštráciám dochádza prevažne v centrách veľkých miest, často v blízkosti vojenských objektov. Rovnako môže dôjsť aj k prerušeniu leteckého spojenia,“ uviedlo MZVEZ.

Pripomína tiež, že v Saudskej Arábii naďalej pretrváva riziko teroristického útoku, ktorého cieľom môžu byť aj cudzinci. Vyzýva preto občanov, aby sa vyhýbali pobytom v pohraničnom pásme medzi Saudskou Arábiou a Jemenom.

„Proti Saudskej Arábii sú z Jemenu naďalej odpaľované rakety, bezpilotné lietadlá (drony), ktoré sú zamerané na kritickú národnú infraštruktúru vrátane letísk a ropnej infraštruktúry. Raketové útoky môžu byť podniknuté aj na iných miestach v Saudskej Arábii vrátane Rijádu a Džiddy a pozdĺž pobrežia Červeného mora,“ priblížilo. Upozorňuje tiež, že na severnej hranici s Irakom platí zákaz vstupu do 20 kilometrov pásma pri hranici s výnimkou oficiálnych hraničných priechodov.

Zvýšte obozretnosť

V Egypte ministerstvo neodporúča cestu na sever Sinajského polostrova ani do západných oblastí na hranici s Líbyou. Hlavné turistické destinácie Egypta, ako oblasť južného Sinajského polostrova, pobrežie Červeného mora, širšie centrum Káhiry a ostatné oblasti významných národných pamiatok sú považované za bezpečné na pohyb a pobyt.

Pre aktuálne bezpečnostné riziká v Tunisku súvisiace s potenciálnymi teroristickými útokmi rezort tiež apeluje, aby Slováci v krajine zachovávali zvýšenú obozretnosť, sledovali aktuálnu bezpečnostnú situáciu v krajine a vyhýbali sa akýmkoľvek zhromaždeniam. Dôrazne odporúča zdržať sa ciest do regiónov hraničiacich s Líbyou a Alžírskom a do oblasti národného parku Džebel eš-Šaánbí. Radí tiež zvážiť cesty do guvernorátov Kasserine a Le Kef a púštnych oblastí južne od miest El Borma a Dehiba.

Zdroj: TASR