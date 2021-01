2. január 2021 ELA Politika Čo im rok 2020 ukázal: Aké je byť ministrom v chlieve, silu národa i pavučinu korupcie

Keď zasadli na ministerské stoličky, natrafili na pavučinu korupcie po predchodcoch. Iným sa zas prečistili vzťahy. Aký bol prvý volebný rok niektorých členov vlády?

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Takto pred rokom sme na Slovensku ešte iba písali a čítali o koronavíruse zo zahraničného spravodajstva. Našej krajiny sa na prelome rokov pandémia netýkala, prvé dva mesiace roka 2020 u nás vrcholila atmosféra parlamentných volieb.

Tí, ktorí sa na nás dívali z propagačných bilbordov a ich mantrou boli sľuby voličom, netušili, že po voľbách sa z nich nestanú členovia vlády v štandardnom politickom režime.

Starí politickí harcovníci i úplní nováčikovia, ktorí vplávali do riadenia štátu, museli svoje ministrovanie prispôsobiť koronakríze. Opýtali sme sa ich, čo im rok 2020 dal z pohľadu „krajšej“ strany mince, čiže napriek pandémii. A odpovede sú to miestami pravdivo smutné…

Ťažký rok

Veronika Remišová, vicepremiérka pre informatizáciu: „Ľudia nám dali obrovskú dôveru a zverili nám Slovensko. Veľmi si to vážim, dôvera ľudí je nesmierne vzácna vec a snažím sa tvrdo pracovať, aby som túto dôveru nesklamala. Už sme začali veľkú reformu justície, očistu eurofondov a v tom budeme pokračovať. Zároveň práve pandémia ukázala, aký sme silný národ, v rozhodujúcich chvíľach sa vieme zomknúť, pomáhať si a v tom je naša nezlomná sila.“

„Milujem Slovensko a tento rok je pre mňa rokom nádeje, že zvládneme spoločne všetky ťažké skúšky,“ bilancuje Remišová.

Andrej Doležal, minister dopravy: „Tak, tento rok bol pre mňa osobne mimoriadne ťažký. Až som sa musel hlbšie zamyslieť, čo dobré mi dal. Teším sa z nových kolegov, tí sú pre mňa absolútne dôležití pri každodennom fungovaní v úrade. Myslím, že po nástupe na ministerstvo som nabral toľko nových informácií, vedomostí a skúseností z oblastí, ktoré som predtým neriešil, že to bude mať pre mňa pozitívny efekt. Momentálne, keď však bilancujem rok, musím skonštatovať, že bol skutočne náročný. Želám ľuďom na Slovensku, aby sme už nič podobné ako v končiacom sa roku nezažili.“

Milan Krajniak, minister práce: „Zblížil som sa viac s ľuďmi, ktorí za to stoja. Myslím tým rodinu, priateľov aj kolegov v práci.“

Eduard Heger, minister financií: „Stretol som veľa pozitívne naladených ľudí, ktorí sa zaujímajú o veci verejné a dnes vedia, že máme obrovskú šancu urobiť zo Slovenska dobrú krajinu pre život. Keďže mám rovnaký cieľ, som rád, že ešte stále mám okolo seba ľudí, o ktorých sa môžem oprieť."

Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti: „Teším sa, že aj v tej ťažkej situácii, do ktorej sme sa dostali kvôli pandémii, sme dokázali spraviť veľmi veľa vecí. A teraz to vnímam z pohľadu práce, že jednoducho, keď ľudia majú spoločný cieľ, tak dokážu prekonať skutočne veľmi veľa prekážok a je to vidno aj z výsledkov práce nášho ministerstva.“

Minister Augiášovho chlieva

Ján Budaj, minister životného prostredia: "Vyhrali sme voľby a stal som sa ministrom, ale ako všetko, aj toto má odvrátenú stranu. V tomto prípade je to fakt, že som ministrom v štáte, ktorý je doslova Augiášovým chlievom (spojenie čistiť Augiášov chliev sa prenesene používa na označenie upratovania veľkého neporiadku, dôkladnej očisty, napravovania nedbalosti, pozn. red.) Zatiaľ čo inde vo svete môžu ministri po nástupe hneď budovať, tu treba najprv odstraňovať pavučiny korupcie a chápadlá chobotnice, vykŕmenej bývalými mocnými.

Tu vidno, že štát už nebol iba vykrádaný, ale prestavaný na celkom iný účel, než je služba občanom.

Pokúsil som sa otvoriť ministerstvo verejnosti a ukázať jej, že ochrana životného prostredia už nie je a nebude tunelovaním štátu, ale ani sférou nejakých čudáckych fanúšikov prírody…, ale že ide o otázku nášho prežitia. Verím, že po tomto „pandemickom roku" sme sa všetci v tejto oblasti, v oblasti vnímania vzťahu človeka verzus príroda – zásadne zmenili. A že to je zmena k lepšiemu."

Branislav Gröhling, minister školstva: „V roku 2020 ma veľmi potešilo, čo všetko sa nám na školstve podarilo aj napriek korone. Hneď po nástupe sme spustili web Učíme na diaľku za nulové náklady, robíme na projekte Edu TV, kde sú pre učiteľov a žiakov krátke video hodiny, investovali sme 82 miliónov eur do asistentov a podporných tímov, otvorili sme trh s učebnicami, investovali sme šesť miliónov eur do digitálnych technológií na školách a žiadame ďalšie financie z Fondu obnovy a REACT EU, aby mali žiaci k dispozícii počítač či tablet pre takéto prípady. A, samozrejme, pracujeme aj na nových zákonoch v spolupráci s dlhoročnými učiteľmi a riaditeľmi.“

