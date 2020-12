24. december 2020 MI Zo Slovenska V gýčových svetroch, s veselými ponožkami i rezňom: Ako trávia Štedrý deň Matovičovi MINISTRI?

Redakcia Dnes24 urobila veľkú vianočnú anketu medzi členmi vlády. Boli sme zvedaví, ako trávia najkrajšie sviatky v roku, aké majú tradície a aké darčeky dostávajú. Niektorí naozaj prekvapili.

Zdroj: TASR

Vianoce sú ideálna príležitosť ukázať, že aj členovia vlády sú len obyčajní ľudia, ktorí prežívajú Vianoce ako milióny zvyšných Slovákov.

Uhádnete, kto 24. decembra večeria namiesto ryby bravčový rezeň a kto napiekol tak zle, že vianočné koláče zostali v chladničke až do januára?

Na jednotlivé otázky v ankete vyberáme najzaujímavejšie odpovede členov vlády:

Bez ryby to (ne)môže byť

Mária Kolíková, ministerka spravodlivosti: „Musíme mať aspoň jednu, alebo zopár podkovičiek naozajstných kapríkov, vysmažených. To proste musí byť a k tomu, samozrejme, zemiakový šalát a kapustnica.“

Veronika Remišová, vicepremiérka: „Na Vianoce máme slovenskú klasiku… sladké zvyčajne pečiem striedmo, aby aj deti vedeli, že Vianoce nie sú o plnom žalúdku. Minulé Vianoce som však spravila veľkú chybu, urobila som zdravé koláče bez múky, bez cukru a bez vajec. Ostali v chladničke až do januára.

Natália Milanová, ministerka kultúry: „Našou najväčšou rodinnou tradíciou počas Vianoc je azda to, že sa všetci stretneme pokope. Ako sa rodina rozrastá, tak aj na miesta pri vianočnom stole máme "časenky“, lebo všetci sa zaň nevmestia. Najprv sa najedia tí najhladnejší a po nich tí trpezliví. Malou rodinnou tradíciou je, že sa snažíme mať svetre so sobmi. Čím gýčovejšie, tým lepšie. Inak aj môj manžel obohatil naše bratislavské Vianoce. Každý rok pripravuje východniarskych sedem vianočných chodov. Hneď prvý cesnak s medom vás odpáli. Po večeri a darčekoch – asi ako väčšina – unavení z jedla a detského kriku pozeráme rozprávky v televízii. Popoluška musí byť."

Ako ministerka ďalej dodáva, pandémia okreše aj ich rodinné stretnutia. „Ale výhodou je, že sa s mužom a dvojročným synom najeme naraz a na miesto pri stole nebude nik čakať,“ hovorí Milanová.

Článok pokračuje pod fotografiou.

Zdroj: Natália Milanová

Kto si dá rezeň?

Ján Budaj, minister životného prostredia: „Ako to už na Slovensku býva, spojili sme tradičné zvyky z oboch rodín, z ktorých s manželkou pochádzame, trochu sme ich scivilnili a rokmi sme k nim pridali aj zopár vlastných zvykov. Začíname modlitbou a podávaním oplátok, ktoré „pokrstím“ medom a nakrájam na ne cesnak. Potom, ako inak, vianočná kapustnica, taká svetlá, s vajcom. A napokon, kapor… To mám na starosti osobne. Ako vidno, je to dosť sýte menu, ale zvyk je železná košeľa – a tak sa mierne prejeme aj tento rok. Rovnako sa u nás opakuje, že ingrediencie sviatočného menu pochádzajú často od dlhoročných rodinných priateľov, tzn. že hríby dodá do kapustnice jeden rodinný priateľ, Vlado, oplátky napečie iný, Gabča," prezrádza rodinnú vianočnú atmosféru Budaj.

Minister si aj zaspomínal a zafilozofoval: „Dlhé roky po revolúcii sme mali „na kľúč“ aj vianočný stromček, prinášal nám ho rovno domov istý lesník zo Záhoria. Žiaľ, už sa pominul, ale na Vianoce si naňho podnes spomíname. Je to chvíľa, kedy chceme byť všetci spolu, tí, čo sa ešte môžeme objať a popriať si „šťastné a veselé" aj s tými, čo už odišli. V žiadnom inom sviatku sa tak neprelína tma a svetlo, radosť s melanchóliou. Veľa sa spieva o narodení, o tom, že Kristus priniesol Novú zvesť, ale v tom stíšení znie aj podtón bilancie a konečnosti ľudského úsilia. Vtedy, na Vianoce, sme ochotní hľadať a prijať aj niečo, čo presahuje každodenné bytie. Aj to môže byť štedrovečernou „potravou".

Milan Krajniak, minister práce: „Celý Štedrý deň až do večere držíme pôst. Na úvod Štedrovečernej večere si dáme oplátky s medom a cesnakom. Potom ako predjedlo ochutnáme z viacerých druhov ovocia, ktoré si namáčame do medu. Nasleduje kapustnica a rezne so zemiakovým šalátom.“

Krajniak si pod stromčekom zrejme nájde aj to, čo vždy. „Už roky mi Ježiško najväčšiu radosť robí drobnosťami, napríklad ponožkami s veselými motívmi,“ prezrádza minister.

Andrej Doležal, minister dopravy: „My máme klasické menu, nesmú chýbať oblátky, orechy, med, figy, jablká a máme aj takú chudobnú kapustnicu ,,nabielo“. Je v nej iba kapusta a hríby, je bez klobásy – preto chudobná. No a potom, samozrejme, klasickú rybu a šalát.“

Eduard Heger, minister financií: „V ničom sa nevymykáme od väčšiny našich domácností – oplátky, ryba, zemiakový šalát a sladké pečivo.“

Zdroj: Dnes24.sk