Coco Chanel: Žena, ktorá aj po smrti vládne móde, vytvorila svetové impérium "Nerobím módu, ja som móda." Tie slová patria dáme prezývanej Mademoiselle. Kabelky zdobia jej iniciály, ženy voňajú jej legendárnym N° 5.

Tvrdohlavá, cieľavedomá a pracovitá. Vniesla do dámskej módy progresívne prvky jednoduchého kostýmu so sukňou a nohavicami.

Vytvorila populárne parfumy a nový štýl dámskej bižutérie. Dnes sa jej garderóba radí medzi haut couture a dámy, ktoré sa obliekajú do šiat s jej logom, patria medzi horných desaťtisíc. Coco Chanel, vlastným menom Gabrielle Bonheur Chanel, sa narodila 19. augusta 1883.

Chudobná, no šťastná

Coco pochádzala z chudobnej rodiny bývajúcej v Saumure. Jej matka zomrela pomerne mladá, mala iba 33 rokov. Coco a jej dvaja bratia a dve sestry sa ocitli v sirotincoch.

Ako osemnásťročná bývala v Moulins, kde sa naučila šiť na stroji. Tu sa stretla so svojou sesternicou Adrienne majúcou podobnú ambíciu ako Coco. V roku 1903 dostala miesto šičky vo firme na výrobu nohavičiek a detských výbavičiek.

Hoci jej detstvo a mladosť boli pochmúrne, jej stredné meno Bonheur znamená šťastie. Zrejme ho dostala do vienka, lebo z bezvýznamnej chudobnej modistky sa vypracovala na najprestížnejšiu módnu značku vo svete!

Prezývka Coco

V rokoch 1907 a 1908 ju prestala zaujímať práca obyčajnej radovej šičky. Začala sa zjavovať v zábavných podnikoch a snívala o muzikáli. Svoju prezývku Coco získala od dôstojníkov, ktorí počúvali jej šansón s názvom Qui qu'a vu Coco dans l'Trocadéro? Meno Coco jej zostalo na celý život.

Hoci platí cherche la femme – za všetkým hľadaj ženu – , tento raz ide o dobrú pánsku spoločnosť. Všimol si ju Étienne Balsan, dôstojník a majiteľ zámku pri Compiègne. Prežila tu jeden rok, počas ktorého sa naučila spôsobom vyššej spoločnosti. Začala sa nudiť a cítila sa osamelá, bez istôt.

Osudoví muži

Stretla ďalšieho muža svojho života, britského diplomata Arthura Capela. Bola to dlhoročná láska, až do roku 1919, keď neprežil autonehodu. S Coco sa však neoženil, vzal si Angličanku. Cez Capela sa dostala do kontaktu s vyššou spoločnosťou a získala obchodné príležitosti.

Keď sa ma pýtajú na môj vek, odpovedám: „Po päťdesiatke to závisí od dní.“

Dal jej kapitál potrebný na otvorenie módneho butiku v centre Paríža, v ktorom začala navrhovať vlastné klobúky a módne doplnky spolu so sestrou a sesternicou Adrienne.

Malé čierne – veľký prelom!

S otváraním butikov sa rozbehla aj v Deauville v roku 1913 a v Biarritz v roku 1915. Tu zaznamenala úspech v podnikaní. Butik v Biarritz bol zároveň jej prvým skutočným módnym domom. Predávala v ňom modely skrátených a zúžených sukní a nasledovala tak Paula Poireta, ktorý zrušil v roku 1906 korzety v ženskej móde.

Pokračovala v oslobodzovaní ženskej siluety. Ako sama povedala: „Dala som ženskému telu slobodu: toto telo sa potilo pod parádnym habitom, čipkami, korzetmi, bielizňou, vypchávkami.“

Vytvorila šaty košeľového strihu a malé čierne, puzdrové šaty bez golierika a manžiet, ktoré preslávila Audrey Hebpurn. Tiež sa sústredila na plážové a športové modely. V jej salóne sa obliekali ľudia z vyššej spoločnosti, ktorí dovolenkovali na juhu počas prvej svetovej vojny. Mala zisky, ktoré jej otvorili cestu na výslnie módneho biznisu.

Impérium Chanel

Vzťah s veľkovojvodom Dmitrijom Pavlovičom Romanovom, bratancom posledného ruského cára v exile, ju inšpiroval k tvorbe modelov v slovanskom štýle.

Dokonca k vzhľadu flakónu parfumu Chanel N°5 v podobe vtedy používanej fľaše ruskej vodky. Paralelne s odevmi bola tvorkyňou slávnych módnych parfumov. S pomocou parfumérskeho špecialistu Ernesta Beauxa vytvorila parfumy: „Chanel N°5“, „N°22“, „Gardénia“, „Bois des l'Îles“ a „Cuir de Russie“.

Do módnej histórie uviedla aj trojštvrťový kabát, lodičky s lakovanou špičkou, výstrihy na chrbte či prešívané kabelky s retiazkou, ktoré prežili dodnes.

Osamelá

Životopis francúzskej Mademoiselle, ako ju volali jej priatelia, je dlhý a pestrý. Rovnako ako zoznam jej údajných milencov. V máji 1968 vlna hippie zmenila módu. Chanel vyhlásila, že je dobre, iba ak móda zostupuje do ulice a nie, keď z nej vystupuje. Stala sa tyranskou, zatvorila sa do svojho súkromia.

Robila prehliadky kolekcií, skúšky. Zostala osamelá, spoločníčku jej robila už dlhšie Lilou Marquandová. Trpela duševnými zraneniami z minulosti, ktoré zle maskovala jej profesionálna povesť železnej lady neukazujúcej beznádej. 10. januára 1971 vo veku 87 rokov skonala vo svojom apartmáne v hoteli Ritz.

