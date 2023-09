Zdroj: TASR/Martin Baumann Ďalší PRIESKUM naznačuje tvrdý PÁD strany Borisa Kollára. Koho preferujú Slováci? Voľby do Národnej rady (NR) SR by v septembri vyhral Smer-SD so ziskom 20,6 percenta hlasov. 27. september 2023 Správy Politika

27. september 2023 Správy Politika Ďalší PRIESKUM naznačuje tvrdý PÁD strany Borisa Kollára. Koho preferujú Slováci? Voľby do Národnej rady (NR) SR by v septembri vyhral Smer-SD so ziskom 20,6 percenta hlasov.

Nasleduje hnutie Progresívne Slovensko (PS) s 19,8 percenta a Hlas-SD s 11,9 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N.

Do parlamentu by sa dostali aj koalícia OĽANO a priatelia, Za ľudí a Kresťanská únia (8,2 percenta), ktorá na vstup do parlamentu potrebuje najmenej sedem percent. Nasleduje Republika (7,6 percenta) a SaS so ziskom sedem percent hlasov. Do parlamentu by sa dostalo aj KDH (5,9 percenta) a SNS (5,7 percenta).

Pred bránami parlamentu by zostali Sme rodina so ziskom štyroch percent, Aliancia – Szövetség (3,4 percenta), Demokrati (3,3 percenta), Kotlebovci – ĽS Naše Slovensko (1,6 percenta).

Menej ako jedno percento by mali Modrí, Most Híd (0,6 percenta) a Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia, Demokratická strana (0,1 percenta). Zvyšné strany by získali spolu 0,4 percenta hlasov.

Smer-SD by získal v parlamente 36 mandátov, PS 34. Hlas by mal 21 poslancov, koalícia OĽANO a priatelia 14 a Republika 13. SaS by získala 12 kresiel, SNS a KDH zhodne po desať mandátov.

Prieskum bol vykonaný na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov 22. až 25. septembra.

