Ďalší raketový ÚTOK?! V Kyjeve sa rozozvučali sirény, hlásia VÝBUCHY

Úrady v ukrajinskej metropole Kyjev v pondelok dopoludnia z viacerých častí mesta hlásili niekoľko výbuchov, informovala agentúra AFP s tým, že v meste sa tesne predtým rozozneli sirény varujúce pred vzdušným útokom. Podľa britskej stanice BBC bol poplach medzičasom odvolaný.

Podľa predbežných informácií bol v dôsledku raketového útoku na Kyjev zaznamenaný pád trosiek rakiet vo viacerých štvrtiach, pričom došlo k poškodeniu jedného bytového domu. Informácie o prípadných zranených nateraz nie sú k dispozícii.

Rádio Sloboda (RFE/RL) uviedlo, že krátky časový úsek medzi vyhlásením poplachu a výbuchmi môže naznačovať útok balistických alebo hypersonických rakiet.

Kyjev bol mohutnému raketovému útoku vystavený aj v noci na štvrtok 21. marca. Zranenia vtedy utrpelo asi desať ľudí. Ukrajinské jednotky protivzdušnej obrany vtedy informovali, že zostrelili všetky drony letiace smerom k mestu.

Najnovší útok na Kyjev sa odohral len niekoľko hodín po tom, čo vlnu dronových útokov zažili Odeská a Mykolajivská oblasť na juhu Ukrajiny.

Ukrajinská armáda v pondelok dopoludnia informovala, že ruská armáda zaútočila na južnú Ukrajinu deviatimi útočnými bezpilotnými lietadlami typu Šáhid, z ktorých osem bolo zostrelených.

Podľa ukrajinskej armády jeden dron zasiahol energetické zariadenie v Mykolajivskej oblasti. Ďalšie energetické zariadenie bolo poškodené v Odeskej oblasti v dôsledku padajúcich trosiek zo zostreleného dronu.

Ruská armáda nočný útok nekomentovala. AFP však pripomenula, že pred niekoľkými dňami ruská armáda potvrdila masívny úder na Ukrajinu, a to aj na jej energetickú infraštruktúru. Ukrajinské úrady ho označili za najväčší útok na energetický sektor za posledné obdobie. Niekoľko rakiet vtedy zasiahlo vodnú elektráreň na rieke Dneper.

Foto: ilustračné

Kyiv, 10:30 AM, russian attack with two ballistic missiles.

Children run to the shelter under the sounds of explosions.

Fortunately, Ukrainian air defenders shot down both missiles.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/vnsj2EwOvz