26. február 2023 han Krimi Ďalšia TRAGÉDIA na našich cestách: Len 18-ročný mladík neprežil náraz do stromu, FOTO Polícia v Komárne vyšetruje tragickú dopravnú nehodu, pri ktorej zahynul 18-ročný vodič.

Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre na sociálnej sieti.

Čo sa stalo?

Nehoda sa stala v sobotu (25. 2.) v podvečerných hodinách. „V blízkosti obce Nesvady v smere na Kolárovo zišiel mladý vodič Škody 105S z doposiaľ nezistených príčin z cesty do protismeru, kde narazil do stromu. Vodič utrpel zranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla polícia.

Ako doplnila, miera zavinenia, príčina a presné okolnosti tejto tragédie sú predmetom vyšetrovania komárňanskej polície.

TRAGICKÁ DOPRAVNÁ NEHODA. ZAHYNUL VEĽMI MLADÝ VODIČ 😒 Polícia v Komárne objasňuje okolnosti dopravnej nehody, ktorá si... Posted by Polícia SR - Nitriansky kraj on Sunday, February 26, 2023

Zdroj: TASR