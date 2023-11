26 Galéria Zdroj: Facebook.com/5 to go Na Slovensko mieri NOVÁ sieť kaviarní! Otvoriť plánuje 50 prevádzok Slovenskí milovníci kávy sa majú na čo tešiť. Do krajiny pod Tatrami mieri nová sieť kaviarní, ktorá chce otvoriť desiatky pobočiek. 7. november 2023 Zo Slovenska

Na Slovensko mieri ďalšia kaviarenská sieť. Ide o pobočky rumunskej spoločnosti 5 to go. Informoval o tom portál worldcoffeepor­tal.com.

50 kaviarní po celom Slovensku

Podľa zverejnených informácií otvorí 5 to go prvú pobočku už začiatkom roka 2024, pričom sa bude nachádzať v Bratislave. Milovníci kávy z iných kútov Slovenska však nemusia smútiť. „Spoločnosť 5 to go, ktorá v Rumunsku prevádzkuje viac ako 500 predajní, si stanovila ambiciózny cieľ otvoriť na Slovensku do roku 2028 50 kaviarní,“ píše portál.

„Po komplexnej analýze trhu a spotrebiteľského správania sme presvedčení, že značka 5 to go bude na Slovensku veľmi dobre prijatá. Chceme prilákať a udržať si spotrebiteľov z miestnych komunít zameraním sa na chuť, kvalitu, rozmanitosť, férovosť, ceny a uvoľnenú atmosféru našich kaviarní,“ povedal spoluzakladateľ 5 to go Lucian Bădilă.

Veľký hráč

Portál pripomína, že trh so značkovými kaviarňami je na Slovensku pomerne malý, no naša krajina má bohatú históriu konzumácie kávy. Zároveň poukazuje na skutočnosť, že trhu značkových kaviarní na Slovensku kraľuje McCafé, po ktorom nasleduje lokálna sieť Café Dias a nemecké Tchibo.

„5 to go so sídlom v Bukurešti dosiahla v prvých šiestich mesiacoch roku 2023 medziročný rast tržieb o 55 % na 20 miliónov EUR, čo je o 5 % viac, ako sa predpokladalo. Obrat kaviarenského reťazca presiahol v auguste 2023 25 miliónov eur,“ píše worldcoffeepor­tal.com.

5 to go už má prvé dve prevádzky aj v Maďarsku. V budúcom roku tam plánuje otvoriť ďalšie dve kaviarne. Spoločnosť zároveň uviedla, že v najbližších rokoch preskúma možnosti vstupu do ďalších krajín.

