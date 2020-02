4. február 2020 Zo Slovenska Slovensko je POD VODOU: Zaplavené sú cesty aj pivnice rodinných domov, FOTO

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal viaceré výstrahy pred povodňami z trvalého dažďa. Voda z riek a potokov zaplavila cesty aj rodinné domy.

Pretrvávajúci dážď dvíha hladiny slovenských riek a potokov. V pohotovosti sú profesionálni aj dobrovoľní hasiči, ktorí pomáhajú najmä s odčerpávaním vody z pivníc rodinných domov.

Zatopené cesty

V Prievidzi zatopila Handlovka cesty pod mostami na sídlisku Píly. V okrese Bánovce nad Bebravou situáciu monitorujú. V Nedožeroch-Brezanoch zatopila voda miestny amfiteáter, v Tužine pozemok jedného z jej obyvateľov. Momentálne začína hladina klesať.

Pre vysokú hladinu rieky prijalo preventívne opatrenia a uzatvorilo svoje brány i Termálne kúpalisko Chalmová. Kúpalisko v správe obce Bystričany o tom informovalo na svojej stránke.

V obci Horovce v Púchovskom okrese sa v utorok dopoludnia vylial miestny potok Suchlica. V obci vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Podľa starostu obce Milana Velasa zatiaľ nedokážu dostať vyliatu vodu pod kontrolu, potok sa vylial do terénov, kde nie je možné použiť protipovodňové vaky. Voda zatápa aj výstavbu rodinných domov.

V dôsledku intenzívneho dažďa sa vyliala voda aj z miestneho potoka v obci Streženice v Púchovskom okrese. Rozliala sa po poliach, ale aj po ceste II. triedy, ktorú na dve hodiny úplne paralyzovala.

„Voda stiekla do potokov, ktoré ju nestíhali odvádzať a vyliala sa na lúky a polia, ale aj do stredu obce na cestu II. triedy, ktorá bola v niektorých úsekoch úplne odstavená,“ priblížil starosta obce Juraj Hrišo. Na majetku podľa neho voda príliš veľké škody nespôsobila, zaliate sú najmä polia, no hasiči budú musieť odčerpať vodu asi z 20 pivníc. V obci vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity, následky povodne odstraňujú miestni dobrovoľní hasiči a dobrovoľní hasiči z Púchova.

Rieka Turiec zatopila pre vytrvalý dážď cesty vo viacerých obciach v okrese Turčianske Teplice. V Dubovom hrozí vybreženie potoka, informovala žilinská krajská polícia na svojej stránke na sociálnej sieti. „Upozorňujeme vodičov na vyliaty tok rieky Turiec v Moškovci, Ivančinej Rakove a Socovciach v okrese Martin. Na Dubovom hrozí vyliatie potoka,“ uviedla polícia s tým, že cesty monitorujú policajné hliadky.

V Domaniži vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Domanižanka sa vyliala na dvoch miestach v obci. „V niektorých miestach hrozilo, že zatopí aj rodinné domy, preto dobrovoľní hasiči dávali vrecia s pieskom, aby sa tomu predišlo,“ povedal starosta obce František Matušík ml.

Nápor vody nezvládlo koryto rieky Žitava v obci Obyce. Voda si našla cestu von z koryta v mieste, kde sa rieka stáča a zatopila okolité pole.

Hydrologická výstraha

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre okresy Prievidza a Bánovce nad Bebravou výstrahu tretieho stupňa pred povodňami z trvalého dažďa. Zvýšený stupeň výstrahy trvá v okresoch Turčianske Teplice a Partizánske. Hydrologická výstraha sa okrem severozápadu Slovenska rozšírila aj na časť Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Na možnú povodeň z trvalého dažďa upozorňuje SHMÚ na svojom webe aj v prípade východoslovenských okresov Michalovce a Bardejov. SHMÚ vydal hydrologickú výstrahu aj pre okres Zlaté Moravce.

