Dcéra traktoristu prepísala dejiny: Tereškovová sa stala prvou ženou vo vesmíre + KVÍZ

#КосмическиеЖенщины: Валентина Владимировна Терешкова - первая женщина Земли, полетевшая в космос. Полет совершила 16-19 июня 1963 года в качестве командира корабля «Восток-6». Валентина Владимировна является единственной женщиной нашей планеты, совершившей одиночный космический полет. Все последующие женщины-космонавты и астронавты летали в космос только в составе экипажей. On June 16, 1963, aboard Vostok 6, Soviet Cosmonaut Valentina Tereshkova becomes the first woman to travel into space. Valentina Tereshkova is the only woman on the planet who made a single spaceflight. All the following female cosmonauts and astronauts flew into space only within the crew. #роскосмос #космос #8марта #МеждународныйЖенскийДень #InternationalWomanDay #терешкова #cosmos #firstflight #space #tereshkova #roscosmos #roscosmosofficial