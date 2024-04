3. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo zahraničia Denisa († 35) z MasterChefa PREHRALA boj s rakovinou: Zo slov jej rodiny puká srdce Denisa Zajícová sa preslávila účinkovaním v známej kulinárskej šou. Po ťažkom boji podľahla zákernej chorobe.

Česko zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 35 rokov zomrela Denisa Zajícová, ktorá sa preslávila účasťou v populárnej kulinárskej šou MasterChef.

Mamička dvoch dcér podľahla zákernej rakovine.

Mladá žena sa do povedomia ľudí dostala práve účinkovaním v spomínanej šou, kde na obrazovkách predvádzala svoje kulinárske umenie. Influencerka však bola aj inšpiráciou pre mnohých. Zvádzala totiž neľútostný boj s rakovinou mozgu, o ktorom informovala na sociálnych sieťach.

Rodina potvrdila smutné správy

Posledné týždne sa však Denisa odmlčala. Až v utorok (2. apríla) sa na jej profile foodtherapyby­denisa objavil nový príspevok. Nepridala ho však Denisa, ale jej rodina.

„Tieto riadky sa nepíšu ľahko, ale naša Deniska dnes prehrala svoj boj s ťažkou chorobou a bila sa statočne, až do samého konca. Naša bolesť je veľká, ale úprimne veríme, že je jej už lepšie,“ uviedli smútiaci blízki.

„Ďakujeme všetkým Deniskiným kamarátkam a kamarátom, za neskutočný záujem, pomoc a podporu pri starostlivosti o ňu. Nepoznáme nikoho, kto by mal okolo seba toľko naozajstných a aktívnych priateľov ako ona, tá starostlivosť nás celú dobu neskutočne dojímala,“ píše rodina.

Blízki dodávajú, že Denisini priatelia im dodávali silu do každého ďalšieho dňa.

„Boli to pre nás najhoršie chvíle života a veľmi ťažký boj so zákernou a zlou chorobou. Vďaka vám všetkým, ktorí ste sa snažili Deniske tie posledné mesiace a dni spríjemniť a uľahčiť. Ďakujeme tiež anjelom z domáceho hospicu zo Záhradníkovej, za neskutočnú pomoc v týchto chvíľach, vďaka vám všetkým sme to zvládli a Deniska mohla byť v pohodlí domova až do úplného konca. Zbohom láska naša, nikdy na teba nezabudneme, teraz už odpočívaj,“ dodáva rodina.

Smútia aj umelkyne

Skon mladej ženy zasiahol aj herečku Denisu Nesvačilovú. „Práve sa mi zastavilo srdce… Deniska, anjelik… Bola si úžasná, statočná a krásna duša. Bojovníčka! Také, ako ty, kedysi boli vládkyňami. Ďakujem za všetko, čo sme si spolu hovorili… Šťastnú cestu. Nech ťa už nič nebolí,“ napísala.

Reagovala aj speváčka Míša Tomešová. „Denisku som veľmi rada sledovala, bola mi inšpiráciou v tom sa za žiadnych okolností nevzdať. A posielam jej veľa síl na cestu na druhý breh a celej vašej rodine úprimnú sústrasť. Je mi to veľmi ľúto,“ odkázala.

