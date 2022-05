3 Galéria Zdroj: Ikar Detektívka Agathy Christie po prvý raz v slovenčine „Táto kniha, podobne ako všetky diela Agathy Christie, vyniká veľkou dávkou duchaplnosti a humoru,“ napísali v The Observer. 8. máj 2022 Tlačové správy

Román Muž v hnedom obleku z roku 1924 vychádza na Slovensku prvý raz v knižnom vydaní. Tento originálny detektívny príbeh s prvkami dobrodružstva a špionáže zaujme dokonale prepracovanou zápletkou a exotickým prostredím.

K jeho napísaniu legendárnu spisovateľku inšpirovala cesta okolo sveta, ktorú podnikla so svojím prvým manželom Archibaldom Christiem v roku 1922.

Anne Beddingfeldová je mladá, pôvabná a naivne romantická žena. Po smrti svojho otca prichádza do Londýna, aby našla vzrušenie a dobrodružstvo. Tam sa predsa dejú veľké veci… Na stanici londýnskeho metra stane jediným očitým svedkom strašnej a zvláštnej udalosti: na smrť vydesený neznámy muž v náhlej panike spadne z nástupišťa medzi koľajnice a elektrický prúd ho na mieste usmrtí.

Scotland Yard uzavrie prípad ako nehodu, no kto je záhadný muž v hnedom obleku, ktorý sa vydával za lekára a ušiel, len čo prezrel telo obete? A čo znamená šifrovaný odkaz na lístku, ktorý pri úteku stratil? Odvážna Anne, vyzbrojená iba touto nejasnou stopou, sa rozhodne podozrivého muža vypátrať a odovzdať do rúk spravodlivosti.

Chce zistiť, kto bol ten čudný muž a čo sa vlastne stalo. Čo znamená ten zvláštny odkaz 17.1.22 Kilmorden Castle? Čoskoro vyjde najavo, že nehoda súvisí s objavením uškrtenej ženy vo vidieckom sídle sira Eustacea Pedlera. Zdá sa, že rezervovaný elegán plukovník Race pátra po tej istej záhade ako Anne a ich cesty sa majú onedlho skrížiť…

V románe Muž v hnedom obleku sa po prvý raz objavila postava plukovníka Racea, ktorý sa neskôr ešte dostal do kníh Karty na stole, Smrť na Níle, či Cyankáli v šampanskom.

Nie je to síce klasická Agatha s Herculom Poirotom, či slečnou Marplovou, no rozhodne je to výborne prepracovaný príbeh, ktorý má nápaditú zápletku i rozuzlenie. Autorka vytvorila pútavé prostredie na lodi a v Afrike, vykreslila zaujímavé postavy a v knihe nachádzame viac humoru, ako sme zvyknutí. K tomu irónia a nadhľad, takže príbeh vyznieva veľmi sviežo.

Agatha Christie písala okrem klasických detektívok aj odľahčenejšie príbehy, ktoré mali špionážnu linku, nechýbala romantika a dobrodružstvo. Sama to označovala za napínavé ľahké čítanie. Vo svojich začiatkoch v 20-tych rokoch takýchto kníh napísala viacero, vrátane Muža v hnedom obleku.

Milan Buno, knižný publicista

