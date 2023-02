Detský nápad so SLAMKOU sa stal hitom a vyvolal veľkú diskusiu: Ktorá možnosť je správna?

Bez krabičkového džúsu so slamkou si to väčšina detí nevie predstaviť. A podľa všetkého ani dcérka jedného Švéda.

Otec, ktorý v dcérkinej spontánnej voľbe uvidel logický význam, sa následne rozhodol urobiť grafiku znázorňujúcu túto myšlienku a zdieľal to na sociálnej sieti Twitter. Vľavo je starý prístup a vpravo „inovatívny“ prístup jeho dcérky.

Podľa obrázka je kratší koniec slamky pekne zahnutý do rohu, čo by mohlo uľahčiť dostať sa k posledným zvyškom nápoja. Príspevok ihneď zaujal a zaznamenal obrovský dosah.

Článok pokračuje pod fotografiou.

so we've been wondering why our daughter insists on inserting the short end of the bendy straw into the juice carton. today, she explained her reasoning pic.twitter.com/OLV8c2JzMa