Zdroj: pixabay.com Ktorí ľudia sú NAJPRÍŤAŽLIVEJŠÍ? Podľa ZVEROKRUHU je to táto PÄTICA znamení Existujú ľudia, ktorí dokážu druhých k sebe pritiahnuť ako magnet. Sú nositeľmi prirodzenej príťažlivosti. Ste medzi nimi tiež? 18. február 2023 Monika Hanigovská Magazín

18. február 2023 Monika Hanigovská Magazín Ktorí ľudia sú NAJPRÍŤAŽLIVEJŠÍ? Podľa ZVEROKRUHU je to táto PÄTICA znamení Existujú ľudia, ktorí dokážu druhých k sebe pritiahnuť ako magnet. Sú nositeľmi prirodzenej príťažlivosti. Ste medzi nimi tiež?

Každý z nás je niečím výnimočný. No niektoré znamenia zverokruhu vyžarujú viac príťažlivosti, ako tie ostatné. Za ktorými sa otáčame najčastejšie?

1. Škorpión (23. október – 22. november)

Prečo sú vo vašich očiach tak neodolateľní? Je to pre ich tajomnosť. Tá vás k nim priťahuje ako magnet. Ľudia v znamení Škorpióna to však nerobia úmyselne, majú to akosi v krvi.

„Sú známi ako intenzívni a tajomní ľudia, ktorí otriasajú vaším svetom a potom vás nechajú na kraji cesty s otázkou, čo sa stalo. Jeho temná a tajomná stránka priťahuje ostatné znamenia zverokruhu,“ opisuje Infobae.

Ďalšia žiaduca vlastnosť je ich vášeň pre presviedčanie. Títo ľudia sa neboja povedať svoj názor a vždy budú bojovať za to, čo považujú za správne. Na druhej strane patria medzi najkomplikovanejšie znamenia zvieratníka. Aj keď im najmenej rozumiete, stále vás priťahujú!

2. Váhy (23. september – 22. október)

Váhy sú príťažlivé pre svoju citlivosť. Sú to diplomatickí ľudia, ktorí hľadajú rovnováhu a harmóniu. Sú veľmi empatickí a vedia sa vcítiť do ľudí. Váhy sú často bútľavými vŕbami a v ich prítomnosti pociťujete pohodu a vnútorné vyrovnanie.

3. Býk (21. apríl – 20. máj)

Do rebríčka atraktivity sa dostal aj Býk. Ľudia v tomto znamení vynikajú úspechom a to ich robí neodolateľnými v očiach druhých: „Sú pokorní, ale odhodlaní uspieť a pre svoju vytrvalosť a tvrdohlavosť bývajú vynikajú v akomkoľvek odvetví.“ Toto zemské znamenie je veľmi pôžitkárske, miluje pohodlie a pekné veci, a to s radosťou dopraje aj najbližším.

4. Baran (21. marec – 20. apríl)

Stojí pred vami vášnivý, impulzívny, rozhodný a nezávislý človek? Je pravdepodobné, že ste spoznali Barana. On či ona totiž vie presne, ako druhého očariť!

„Sú sebavedomí, tvrdohlaví, vyžadujú neustály pohyb a neboja sa ísť si v živote za tým, čo chcú. Prudká vášeň, ktorú nesú, ich robí neodolateľnými pre ostatné znamenia zverokruhu,“ pripomína tamojší portál.

5. Lev (23. júl – 22. august)

Asi nikoho veľmi neprekvapilo, že najatraktívnejšie znamenia zverokruhu uzatvára Lev. Toto ohnivé znamenie si vás získa šarmom.

Milujú byť za každú cenu stredobodom pozornosti a preto vám s nimi nuda nehrozí! Je to očarujúce znamenie, no dokáže mať manipulatívne sklony.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk