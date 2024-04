23. apríl 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Diaľnice ZADARMO? Na TÝCHTO obchvatoch nebudete potrebovať diaľničnú známku! Premiér Fico oznámil plánovanú novinku, ktorá poteší množstvo vodičov. Na niektorých obchvatoch totiž nebudú potrebovať diaľničnú známku.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Premiér Robert Fico a minister dopravy Jozef Ráž sa postavili pred kamery. Vodičom predstavili najnovší plán.

„Minister dopravy navrhne vláde Slovenskej republiky, aby sme oslobodili od diaľničných známok takzvané obchvaty miest,“ informoval Robert Fico.

Bezplatné obchvaty

Viaceré úseky obchvatov sú už dnes od diaľničnej známky oslobodené, no pridajú sa ďalšie.

„Môžem povedať, že sa to bude týkať celého obchvatu Bratislavy, Nitry, Žiliny, Popradu, Košíc a Prešova,“ vymenoval premiér.

„Všetky tieto obchvaty, ktoré sú diaľničné v okolí týchto miest, nebude treba na to používať diaľničnú známku, pretože dnes si nekupujú títo ľudia diaľničné známky preto, aby chodili po tých obchvatoch. Keď tam diaľničná známka nebude potrebná, budú ich môcť využívať a tým sa budú aj odľahčovať komunikácie, ktoré sú v samotných mestách,“ vysvetlil Robert Fico.

Kedy by to mohlo začať platiť?

Minister dopravy pripomenul, že sa táto zmena nedotkne mýta. Týkať sa bude iba osobných áut a diaľničných známok. Na rezorte podľa neho vypočítali, že finančný dopad v podobe výpadku tržieb bude minimálny.

„Pretože presne to sú občania, ktorí by štandardne tú diaľničnú známku kúpenú nemali a nechodia po obchvate. Ale keď im ten obchvat dáme zadarmo, tak ich to bude motivovať, aby z mesta išli po obchvate a budú tam rýchlejšie. Príde nám to ako niečo, čo umožní v mestách ekologickejší život a odsmeruje to tú dopravu na tie diaľničné obchvaty, ktoré sú už aj tak vybudované,“ povedal Ráž.

Minister sa domnieva, že ak by zákon prešiel v druhom čítaní, od prvého septembra by vyhláška mohla začať platiť. „To vám hovorím taký možno že pesimistický termín. Možno to spravíme aj skôr,“ uviedol Jozef Ráž.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Facebook

Zdroj: Dnes24.sk