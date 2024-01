17. január 2024 TOS Lifestyle Diváci vo veľkom vyzývajú markizáckeho moderátora: Nebuď bezďák, rob s tými VLASMI už niečo! Lenka Šóošová a Roman Juraško oslávili 19. výročie spoločného vysielania. Diváci okrem gratulácií vo veľkom riešia vzhľad známeho moderátora.

„Dnes naša moderátorská dvojica Lenka Šóošová a Roman Juraško oslavuje 19. výročie spoločného vysielania,“ oznámila Markíza ešte v piatok na sociálnych sieťach a pripojila aj spoločnú fotografiu svojich moderátorských stálic z Telerána.

Príspevky zaplavili komentáre, v ktorých sa objavujú takmer výlučne len dve veci. Jednou z nich je gratulácia k spomínanému výročiu a druhou vzhľad moderátora. Konkrétne, jeho vlasy.

Dlhšie a dlhšie

Pripomienky zo strany divákov k jeho vlasom sa vyskytujú prakticky už odvtedy, čo sa rozhodol skončiť s krátkym zostrihom. V istom období jeho účes prirovnávali k účesu Laca Lučeniča. Je jasné, že Juraško si ich už nejaký čas aj farbí.

Zdá sa však, že Juraško ide s dĺžkou vlasov ešte ďalej a keď sa v „slávnostný“ piatok objavil na televíznych obrazovkách s nagélovanými a dozadu začesanými vlasmi, strhol tým hotovú lavínu komentárov.

„Roman, ostrihať! Veď to mu pridáva minimálne 10 rokov navyše! S krátkymi vlasmi bol fešák!“ okomentovala na Instagrame fotografiu Barbora.

Štýl à l la bezďák?

„Roman uprav si vlasy, veď vyzeráš strašne,“ pridala sa Zorka. „Otras tie jeho vlasy“ napísala ďalšia. „Kebyže ho nepoznám, poviem, že bezďák,“ pritvrdila Petra.

Iné to nie je ani na ďalšej sociálnej sieti. „On vyzerá neupravene ako bezdomovec, zle to pôsobí na divákov, teda aspoň na mňa. Mal by sa upraviť,“ okomentovala na Facebooku Anna.

„Romanko, prosím ťa, daj sa ostrihať, bude to oveľa lepšie,“ snaží sa ho milo ovplyvniť Milena.

Podobných komentárov je na sociálnych sieťach veľa. Zdá sa však, že moderátora komentáre ohľadom jeho účesu nevykoľajujú a preferuje dlhšie vlasy. Alebo sa napokon nechá presvedčiť?

Zdroj: Dnes24.sk