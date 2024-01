Moderátorka ŠOKOVALA divákov v priamom prenose: Mám RAKOVINU prsníka v 3. štádiu!

Počas pondelkového (8. januára) živého vysielania spravodajskej relácie CNN News Central sa 51-ročná moderátorka Sara Sidner postarala o obrovský šok.

Priznala sa, že už druhý mesiac podstupuje chemoterapiu. Absolvovať bude musieť aj dvojitú mastektómiu.

„Nikdy v živote som nebola chorá ani jeden deň. Nefajčím, zriedkavo pijem alkohol. Rakovina prsníka sa v mojej rodine nevyskytuje. A aj tak som tu s rakovinou prsníka v treťom štádiu. Je ťažké to povedať nahlas,“ zverila sa v dojímavom prejave Sara Sidner.

Aj napriek hroznej diagnóze sa moderátorka snaží myslieť pozitívne. "Tretie štádium už dnes nie je pre drvivú väčšinu žien rozsudkom smrti " vyhlásila 51-ročná Sara.

Počas prejavu na televíznych obrazovkách vyzvala všetky ženy k pravidelným vyšetreniam.

„Keď som si o rakovine prsníka začala zisťovať viac, táto informácia ma šokovala. Je to niečo, čo som pred vypočutím diagnózy nikdy nevedela. Pokiaľ ste čierna žena, máte o 41 percent vyššiu pravdepodobnosť úmrtia na rakovinu prsníka… Takže všetkým mojim sestrám, čiernym, bielym aj hnedým, prosím, pre lásku božiu, choďte na mamograf každý jeden rok, robte si samovyšetrenia. Snažte sa to zachytiť skôr ako ja,“ apeluje na ženy.

Na záver všetkých prekvapila, keď vyhlásila, že je vďačná, že si rakovina vybrala práve ju.

„Zistila som, že nezáleží na tom, akým peklom si počas života prejdeme, stále som do tohto života šialene zamilovaná a len to, že žijem, je pre mňa úplne iný pocit. Som šťastnejšia, pretože sa nestresujem pre hlúpe maličkosti, ktoré ma kedysi rozčuľovali. A teraz, každý jeden deň, kedy sa znova nadýchnem, počas každého nádychu môžem oslavovať, že som tu stále s vami, s kolegami, s rodinou a môžem stále milovať, plakať, smiať sa a dúfať. A to, moji milí priatelia, je dostačujúce,“ dokončila so slzami v očiach.

Please for the love of God get your mammograms and do your self exams. I want you to thrive my sisters. 🩷🩷🩷🩷🩷🩷🩷 pic.twitter.com/jIuW8WwSb2