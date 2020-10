15. október 2020 Zo Slovenska Do kauzy "parlamentný bufet" vstupuje Kollár: Poslanci budú mať len pitnú vodu na záchode!

Kollár vysvetlil, že vydávanie stravy v parlamentnom bufete chce pre zamestnancov kancelárie zachovať. Poslanci budú mať k dispozícii len pitnú vodu na záchodoch.

Do parlamentnej jedálne nebudú mať prístup poslanci Národnej rady (NR) SR ani ich asistenti a pracovníci médií. Stravovať sa v nich budú môcť len zamestnanci Kancelárie NR SR. Rozhodol o tom predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina), ktorý o svojom kroku informoval na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Skonštatoval, že nechce umožniť opozičným poslancom vytĺkať z tejto témy politický kapitál. „Je to hlúpe vybíjanie politického kapitálu. Ale aby sme tomu dali korunu, tak budú mať poslanci len pitnú vodu na záchode,“ vyhlásil predseda parlamentu. „Lepeňáka nech si donesú, vodu im dám,“ dodal.

Otvorená jedáleň

Kollár vysvetlil, že aj fabriky sú povinné zabezpečiť stravu svojim zamestnancom, preto vydávanie stravy v parlamentnom bufete chce pre zamestnancov kancelárie zachovať. V NR SR podľa neho pracuje asi 350 zamestnancov. Poslancom sa nezabezpečí ani rozvoz jedál. Kollár tiež dodal, že nebude možné si ani vziať z jedálne jedlo v jednorazových obaloch. Poslanci podľa neho budú mať k dispozícii len pitnú vodu na sociálnych zariadeniach.

Podpredseda parlamentu Peter Pellegrini (nezaradený) počas stredy kritizoval, že jedáleň v parlamente bude otvorená pre poslancov. Kollár to označil za malichernosť a vytĺkanie politického kapitálu. Šéf parlamentu dodal, že na poslaneckom grémiu sa ešte skôr dohodli, že jedáleň zostane otvorená, pričom Pellegrini na stretnutí grémia chýbal.

V súvislosti s parlamentným bufetom Pellegrini uviedol, že to nie je dobrý signál voči občanom. „Je to výsmech priamo do očí ostatných ľudí. Je to hanba, že si parlament myslí, že ten bufet je úplne inak odolný voči COVID-u ako hociktorá reštaurácia v centre Bratislavy alebo aj na východe Slovenska,“ poznamenal Pellegrini.

Podotkol, že poslanci sú takí istí ľudia ako každý pracujúci a aj oni musia zniesť určitý diskomfort. „Keď už, tak maximálne to malo fungovať ako výdaj,“ odkázal na adresu parlamentného bufetu.

OD DNES BUDU MAT POSLANCI NRSR K DISPOZICII LEN PITNU VODU NA TOALETACH. Moja odpoved tym politikom ktori by chceli z temy stravovania poslancov v parlamente vytlkat politicky kapital. Posted by Sme rodina on Thursday, October 15, 2020

Posted by Sme rodina on Thursday, October 15, 2020

Zdroj: TASR/Dnes24.sk