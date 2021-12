Zdroj: TASR/AP Do Portugalska sa dostanete len s negatívnym testom: Platí aj pre zaočkovaných Pred odletom musí každý cestujúci vyplniť registračný formulár Passenger Locator Card. 2. december 2021 Cestovanie

2. december 2021 Cestovanie Do Portugalska sa dostanete len s negatívnym testom: Platí aj pre zaočkovaných Pred odletom musí každý cestujúci vyplniť registračný formulár Passenger Locator Card.

Zdroj: TASR/AP

Všetci cestujúci sú pri vstupe do Portugalska povinní preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19. Výnimku nemajú ani zaočkované osoby alebo tí, ktorí ochorenie prekonali. Vyplýva to z aktualizovaných podmienok vstupu do krajiny, ktoré platia od stredy (1. 12.). Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na svojom webe.

Všetci cestujúci nad 12 rokov sa pri vstupe do krajiny musia preukázať potvrdením o negatívnom výsledku molekulárneho testu (RT-PCR, RT-qPCR, NAAT) nie staršieho ako 72 hodín, alebo antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín.

„Pred odletom je povinnosť vyplniť registračný formulár Passenger Locator Card, rovnako odporúčame riadiť sa inštrukciami leteckých spoločností,“ doplnil rezort diplomacie.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR