22. júl 2020 Správy Rôzne Dobré správy: Obnovené lety do Veľkej Británie a koniec karantény v Írsku

Z Letiska Milana Rastislava Štefánika v Bratislave sa od dnes (streda 22.7.) pravidelne lieta do Manchestru.

Letecké linky do tohto anglického mesta prevádzkuje Ryanair s frekvenciou dvakrát týždenne, v stredu a v piatok.

Ďalšie mestá

Zajtra (vo štvrtok 23. 7.) spustí spoločnosť aj pravidelné lety do Edinburghu a Birminghamu.

„Do Edinburghu sa bude z Bratislavy lietať vo štvrtok a v nedeľu. Rovnako dvakrát týždenne budú môcť cestujúci využiť lety z hlavného mesta aj do Birminghamu a späť. Dopravca bude do tejto destinácie lietať vždy vo štvrtok a v sobotu,“ informovala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková.

Koronakríza

Do Veľkej Británie bol zákaz lietať pre pandémiu nového koronavírusu. Lety z destinácií v tejto krajine sú obnovené od pondelka (20. 7.).

Z Letiska M. R. Štefánika možno do Spojeného kráľovstva využiť počas letného letového poriadku štyri pravidelné linky dopravcu Ryanair, a to Londýn-Stansted, Manchester, Birmingham, Edinburgh, a linku do Londýna-Lutonu a z neho, ktorú zabezpečuje letecká spoločnosť Wizz Air.

Koniec karantény

Veronika Ševčíková zároveň skonštatovala, že cestujúci, ktorí využívajú pravidelné linky z bratislavského letiska do Dublinu, už nebudú musieť absolvovať po prílete do Írska povinnú domácu karanténu.

Počet týždenných letov medzi Bratislavou a Dublinom zvyšuje dopravca Ryanair od augusta zo súčasných troch na päť letov týždenne. Lietať z Letiska M. R. Štefánika do Dublinu a späť bude každý deň okrem pondelka a soboty.

Zdroj: TASR