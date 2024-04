12. apríl 2024 Rastislav Búgel Politika Dohodla sa vláda na BOJKOTE Markízy? Ministrov už vraj v relácii Na telo NEUVIDÍME! Predstavitelia vládnych strán sa mali dohodnúť, že sa nebudú zúčastňovať najsledovanejšej politickej diskusnej relácie.

Vyzerá to tak, že ministrov súčasnej vlády už viac na obrazovkách TV Markíza neuvidíme. V piatok (12. apríla) počas tlačovej konferencie odmietol vicepremiér Tomáš Taraba (SNS) odpovedať na otázky redaktora spomínanej televízie.

Rozhodnutie koaličnej rady

„Pán moderátor, my akceptujeme, že televízia Markíza na Facebooku napísala, že sa vám nepáči, ak my odpovedáme, ako my chceme ako politici vo vašej televízii. Takže pre nás televízia Markíza, vám môžem povedať, neexistuje. Nebudeme chodiť do vašich politických debát. Rozhodli sme sa tak na koaličnej rade, a keď zmeníte svoj postoj a názor, že nám dáte slobodu a právo sa vyjadrovať, ako my chceme, tak potom… Zatiaľ vás nechceme urážať v tejto veci, že vám budeme vlastne klásť naše odpovede, ako my ich cítime, ako my vnímame a vy potom budete písať statusy, že vám sa nepáčia naše odpovede,“ povedal minister Tomáš Taraba.

Potvrdzuje to aj Denník N, podľa ktorého sa mali lídri koaličných strán Smer, Hlas a SNS dohodnúť, že ich ministri nebudú chodiť do nedeľnej televíznej debaty Markízy Na telo.

„Podľa informácií Denníka N sa dohoda odohrala v užšom kruhu predsedov strán a týka sa členov vlády. Nie je zatiaľ jasné, či sa týka aj všetkých koaličných politikov,“ píše server.

Túto informáciu už mali dostať aj tlačové oddelenia a hovorcovia jednotlivých rezortov. Ako pripomína portál, do relácie už dlhšie nechodili politici zo strany Smer. Zástupcovia Hlasu a SNS sa však relácie zúčastňovali aj v posledných týždňoch.

Jedna relácia už skončila

Nedávno sa s divákmi po 22 rokoch v TV JOJ rozlúčila moderátorka politickej diskusnej relácie Na hrane Jana Krescanko Dibáková. „Pre výpoveď som sa nerozhodla zo dňa na deň, hoci prezidentské voľby boli napokon rozhodujúce,“ napísala na Facebooku. Moderátorka dodala, že s jej odchodom končí aj diskusná relácia: „Reláciu nebude moderovať nový moderátor a budem rada, keď na ňu budete spomínať v dobrom.“

Či čaká rovnaký osud aj reláciu Michala Kovačiča, je nateraz otázne. Televízia Markíza však zatiaľ potvrdila, že najbližšie nedeľné Na telo sa odvysiela v štandardnom čase o 13:00 hodine.

