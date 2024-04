12. apríl 2024 Rastislav Búgel Politika Obrovské PROBLÉMY Demokratov: Odštartovali KONTROVERZNÚ kampaň, no majú STÁTISÍCOVÉ dlhy! Mimoparlamentní Demokrati na seba upriamili pozornosť kontroverznými bilbordmi. Mimovládka však upozorňuje, že sa tak stalo v čase, keď má strana obrovské dlhy.

Strana Demokrati Jaroslava Naďa nedávno rozdúchala vášne, keď sa prihlásila ku kontroverznej kampani. Slovensko totiž začali zaplavovať bilbordy s heslami ako „EÚ a NATO nepotrebujeme“, „Bez Ruska neprežijeme“ a podobne. Išlo o prvú časť kampane pred blížiacimi sa voľbami do europarlamentu, pričom Naď priznal, že chceli, aby tieto heslá najprv na verejnosti zarezonovali.

Začali kampaň, majú dlhy

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) najnovšie upozornila, že Demokrati odštartovali eurokampaň aj napriek zložitej finančnej situácii.

„Stále ešte nesplatili záväzky z nedávnej neúspešnej kampane v Parlamentných voľbách 2023, kedy sa im, nielenže nepodarilo dostať do parlamentu, ale ani získať nárok na štátne financovanie. Dlhy sú stále v rádoch státisícov eur, mimoparlamentná strana popritom zháňa peniaze na novú kampaň,“ uviedla TIS.

Boli na pokraji bankrotu

Transparency dodáva, že na kontroverzné bilbordy s proruskými heslami by malo pribudnúť kampaňové posolstvo, ktoré naratívy uvedie do správneho kontextu. Bilbordová kampaň bude pokračovať ďalšou fázou v máji.

TIS uvádza, že strana za ňu podľa transparentného účtu zaplatila agentúre necelých 100-tisíc eur.

„Demokratom, ktorí boli po parlamentných voľbách na pokraji bankrotu, sa podarilo zabezpečiť ďalšiu existenciu. Nový predseda Jaroslav Naď dokázal dohodnúť odpustenie pôžičiek v objeme 150-tisíc eur a predovšetkým posunutie splatnosti ďalšieho veľkého balíka pôžičiek v objeme pol milióna až na koniec roku 2027, respektíve za prvé úspešné parlamentné voľby,“ píše Transparency International Slovensko.

Koľko dlhujú?

Ako upozorňuje mimovládka, viacerí veritelia však až tak ústretoví neboli: „Ku koncu marca tak mali Demokrati splatiť dve pôžičky v objeme 65-tisíc eur a na konci tohto roka majú splatnosť ďalšie pôžičky za celkovo 107-tisíc eur. Popri tom strana spláca státisícové podlžnosti voči dodávateľom kampane. V prvom štvrťroku 2024 sa jej podarilo doplatiť faktúry za 100-tisíc eur, ďalšie bude zrejme platiť aj v priebehu eurokampane. Zo záverečnej správy strany k parlamentným voľbám vyplývali nesplatené záväzky v sume okolo 400-tisíc eur.“

Odkiaľ zobrali peniaze?

Organizácia tvrdí, že kým v minulom roku Demokrati zverejňovali zoznam darcov a veriteľov na svojom webe, tento rok od toho strana už upustila.

„Nie je tak jasné, akým spôsobom sa jej darí splácať dlhy, ani to, kde zobrala necelých stotisíc, ktoré vložila na transparentný účet k eurokampani. Tu však prúdia už aj drobné dary sympatizantov strany, zatiaľ v objeme 5-tisíc eur,“ upozorňuje TIS s tým, že úspech Demokratov v nadchádzajúcich voľbách bude podmienený aj tým, či sa im podarí zabezpečiť potrebný rozpočet na predvolebnú kampaň. „Doteraz vyzbieraných 100-tisíc eur nebude postačovať. Na malú kampaň potrebuje mimoparlamentná strana zhromaždiť niekoľko násobne viac financií, z ktorých by mohla okrem bilbordov financovať aj ďalšie formy prezentácie,“ uzatvára Transparency International Slovensko.

O pomoc prosia ľudí

Začiatkom apríla Demokrati na sociálnej sieti vyzvali svojich priaznivcov, aby im prispeli na kampaň. „Priatelia, poznáte nás a viete, že v zápase proti zlu neustúpime ani milimeter. Makáme, bojujeme, ponúkame riešenia, zdravý rozum a slušnosť… Ak nás chcete vidieť a počuť v prvej línii politiky, podporte nás aj v kampani pred voľbami do Európskeho parlamentu,“ napísali a zverejnili aj presný postup, ako darovať sumy od jedného do 999 eur. „Ak by niekto z Vás chcel pomôcť sumou vyššou ako 1 000 eur, je potrebné vopred uzatvoriť darovaciu zmluvu,“ dodala strana.

