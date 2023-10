Zdroj: Instagram.com/dararolins_vermi DOJATÁ Dara Rolins: Stačilo pár minút a opäť vypredala pražskú arénu! Čo odkazuje fanúšikom? Popová diva a naša najznámejšia speváčka v Česku Dara Rolins (50) sa takto pred rokom pripravovala na svoj najväčší koncert života. A robí to aj teraz! Po obrovskom megaúspechu má Dara pre fanúšikov ďalšiu šou! 10. október 2023 ELA Magazín Ona

10. október 2023 ELA Magazín Ona DOJATÁ Dara Rolins: Stačilo pár minút a opäť vypredala pražskú arénu! Čo odkazuje fanúšikom? Popová diva a naša najznámejšia speváčka v Česku Dara Rolins (50) sa takto pred rokom pripravovala na svoj najväčší koncert života. A robí to aj teraz! Po obrovskom megaúspechu má Dara pre fanúšikov ďalšiu šou!

Do roka a do dňa! Keď sa Dara Rolins rozhodla osláviť svoje 50. narodeniny najväčším koncertom svojho života a trúfla si prvýkrát na pražskú O2 Arénu s kapacitou 18-tisíc ľudí, urobila to s malou dušičkou, aby to nebol trapas.

Dobyla O2 arénu

No najdrahšie lístky sa v momente, ako sa dostali do predaja, vypredali ako teplé rožky! Takýto mega záujem nečakala ani samotná speváčka, ktorá nám prezradila, že nápad vymeniť kluby, v ktorých často vystupuje, za veľkolepú šou takýchto rozmerov, bolo veľké rozhodnutie.

„Ja som z toho fakt prekvapená, ja som to nečakala! Nebrala som to ako samozrejmosť. Vravela som si, že O2 aréna je veľké sústo, ale ľudia okolo mňa ma vyhecovali, že poďme do toho, poďme to skúsiť! Keď nie teraz, tak nikdy," povedala nám vlani Dara.

Jej megapárty dopadla na jednotku a na Daru sa sypali obdivné chvály. Na pódiu vystúpil aj jej expartner Patrik rytmus Vrbovský a zaspievala si aj s dcérou Lolou. Koncert bol absolútne vypredaný a nedostali sa naň viacerí Darini fanúšikovia.

Ďalšia megapárty!

Dara si to po úspechu z januára opäť zopakuje. A už teraz je jasné, že urobila dobré rozhodnutie. Stačilo iba 19 minút a ikona českej a slovenskej hudobnej scény vypredala koncert, ktorý sa bude konať 27. januára 2024 v O2 aréne v Prahe. Fanúšikov, ktorí si však vstupenky kúpiť nestihli, poteší správa, že Dara bude mať pre veľký záujem v januári hneď dva koncerty.

„Tak ako som už dosť nápadne naznačila, koncert DARA2 v pražskej O2 aréne bude a stane sa tak 26. a 27.1.2024. Možno preto, že mi chýbal ten adrenalín, možno preto, že je ten priestor návykový, rovnako ako vy v ňom a možno, že som sa len zbláznila a chcem prísť opäť dobrovoľne o kľudný spánok, než sa ukáže a potvrdí, že dorazíte a dáte si so mnou túto jazdu ešte raz!!! A keď hovorím „jazdu“, myslím slalom, pretože mám v pláne pridať a to nielen na intenzite a v obsahu, ale aj v prevedení. Tentokrát sa dole stojí a tancuje, bude tzv. B stage a dve móla, po ktorých sa dostanem až medzi vás," prezradila detaily šou Dara.

17 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk