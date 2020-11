15. november 2020 Jakub Forgács Magazín Dojemný list zdravotníkom: Slová pacienta, ktorý bojoval na pľúcnej ventilácii

Hoci športoval a stravoval sa zdravo, COVID-19 dostal Jozefa až do nemocnice. Keď boj s chorobou vyhral, nezabudol sa poďakovať tým, ktorí ho zachránili.

Zdroj: TASR/AP

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta zverejnila na svojej facebookovej stránke list od pacienta Jozefa, ktorý bojoval s ochorením COVID-19 na umelej pľúcnej ventilácii. „Vyliečil sa a svojim záchrancom venoval úprimné poďakovanie,“ píše nemocnica.

Najväčšia satisfakcia

„Z tohto listu sme veľmi šťastní, pretože prinavrátiť zdravie ťažko chorému človeku je najväčšia satisfakcia a dôkaz, že naši zdravotníci vkladajú do svojej práce – svojho poslania veľa síl a odhodlania a nevzdávajú sa ani pri zdanlivo neriešiteľných prípadoch,“ uvádza nemocnica, ktorá Pánovi Jozefovi zaželala skorý návrat do bežného života spred „korony“.

Znenie listu, pod ktorý sa podpísal Jozef s manželkou Veronikou a synmi, vám prinášame v jeho plnom znení.

List plný vďaky

"Milí lekári, milé zdravotné sestry, milý personál oddelenia ARO Rooseveltovej nemocnice B. Bystrica!

Koncom septembra som zažil v mojom živote nepríjemný „kotrmelec“ v podobe obojstranného zápalu pľúc spojeného s COVID-om. Úprimne, vzhľadom na môj životný štýl dennodenného športovania, zdravej stravy a dostatku spánku, som bol prekvapený, že som sa do takejto situácie vôbec dostal. Bohužiaľ som takto ochorel, až bolo treba volať vozidlo rýchlej záchrannej služby. Moja manželka zostala doma vystrašená s dvoma synmi a s otáznikmi, čo teraz a čo bude ďalej.

V mojom a vlastne v našom rodinnom nešťastí sme mali veľké šťastie, že som sa dostal do Vašich dobrých a zodpovedných rúk. Liečba pomocou pľúcnej ventilácie v umelom spánku bola náročná, ale vzhľadom na okolnosti veľmi užitočná. To hovorím ako rekonvalescent v domácej liečbe, ktorý dnes opäť znovu dýcha, chodí a naháňa stratené kilogramy a to všetko dva týždne po opustení Vášho oddelenia.

Čas rýchlo beží, náš život v rodine sa znovu vracia pomaly do normálu. Ja spolu s mojou rodinou však cítime ešte jeden dlh voči ľuďom, ktorí nám v ťažkom čase pomohli, a síce prejaviť vďaku, keďže sme to nestihli osobne.

Tými ľuďmi ste vy, lekári a sestry, ktorí ste sa s veľkou odbornosťou, starostlivosťou, empatiou a úsmevom starali nielen o mňa pacienta, ale taktiež ste trpezlivo odovzdávali informácie a hlavne pokoj mojej manželke Veronike.

ZA TO VÁM CHCEME VEĽMI POĎAKOVAŤ!

Ostanete v našich mysliach ako niekto, kto nám veľmi pomohol a kto nám ukázal príklad správania sa a starostlivosti o ľudí v núdzi a v chorobe, pričom sami dennodenne riskujete možnosť nákazy Covid-om.

DOVOĽTE NÁM NA ZÁVER TOHTO LISTU VÁM POPRIAŤ VEĽA ZDRAVIA, OSOBNÝCH A TIEŽ PRACOVNÝCH ÚSPECHOV V PODOBE VYLIEČENÝCH PACIENTOV!"

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk