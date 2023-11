Zdroj: Facebook.com/ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT DOJÍMAVÉ slová: Za legendárnym Pátrovičom smúti Prachař aj Slávik. Bol to DÉMON! Smrť legendy talentovej šou zasiahla aj členov tímu Česko Slovensko má talent. Venovali mu emotívne slová. 4. november 2023 Rastislav Búgel Kultúra

4. november 2023 Rastislav Búgel Kultúra DOJÍMAVÉ slová: Za legendárnym Pátrovičom smúti Prachař aj Slávik. Bol to DÉMON! Smrť legendy talentovej šou zasiahla aj členov tímu Česko Slovensko má talent. Venovali mu emotívne slová.

V piatok (3. novembra) obletela Slovensko smutná správa. Vo veku 82 rokov naposledy vydýchol azda najznámejší účinkujúci zo šou Česko Slovensko má talent.

Zomrel v kruhu najbližších

Jozef Pátrovič zomrel na zástavu srdca. „Dňa 3.11.2023 približne o 18:00 hodine poslednýkrát vydýchol spevák a muž s veľkým srdcom pán Jozef Pátrovič. Zomrel na zástavu srdca doma v Prievidzi v kruhu najbližšej rodiny,“ informoval spevákov manažér Dominik Papala.

Pátrovičova smrť zasiahla fanúšikov a aj celý tím populárnej relácie.

Emotívne slová

„Na prahu 70tky si povedal, že bude slávny. A bol. S Jožom odchádza kus našej televíznej relácie. Odpočívaj v pokoji,“ napísal v emotívnom príspevku na Instagrame porotca Jaro Slávik.

Správa zasiahla aj porotcu Jakuba Prachařa. „Bol to démon. Ja som sa na neho vždy tešil. A patril do našej show a myslím, že ho to bavilo. Tak šťastnú cestu Jožko,“ napísal na Instagrame.

Pátroviča si uctili aj moderátori relácie David Gránský a Jasmina Alagič. Zvukár Česko Slovensko má talent Michal Kalman napísal: „Jožko, naša legenda show Česko Slovensko má talent nás dnes opustil. Bol si neoddeliteľnou súčasťou.“

Zlatý Pátrovič

Jozef Pátrovič sa tento rok už talentovej súťaže nezúčastnil. Jeho vystúpenia sa však stali legendárnymi.

„Dôchodca, ktorý miloval spev a medzi jeho obľúbených interpretov patril Karel Gott, sa každý rok s úsmevom na tvári postavil pred porotu, aby svojim darom v hrdle potešil divákov a skúsil zabojovať o výhru. Tá mu vždy ušla, no keďže si naňho porota zvykla, vymysleli ocenenie Zlatý Pátrovič. To získal účinkujúci, ktorému sa vystúpenie absolútne nepodarilo,“ spomína na Jozefa Pátroviča televízia JOJ.

