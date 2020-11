25. november 2020 Milan Hanzel Magazín Dojímavý odkaz pre Maradonu od jeho hviezdneho kolegu: Diego, zahráme si spolu v nebi

Uznávaný, ospevovaný, ale aj nenávidený futbalový mág Diego Maradona navždy odišiel do futbalového raja. Azda najkrajšie sa mu prihovorila brazílska legenda, Pelé.

Ako sme vás i úmrtí slávneho Argentínčana informovali v tomto ČLÁNKU, príčinou jeho skonu bolo zlyhanie srdca. Majster sveta z roku 1986 v Mexiku a vicemajster sveta z roku 1990 v Taliansku zomrel podľa denníka Clarin v stredu ráno miestneho času v argentínskom meste Tigre. Prezident Argentíny Alberto Fernandez okamžite vyhlásil trojdňový smútok v juhoamerickej krajine.

Mal šesťdesiat rokov

„Vyjadrujeme veľkú ľútosť nad odchodom našej legendy Diega Armanda Maradonu. Vždy zostaneš v našich srdciach,“ napísala Argentínska futbalová asociácia (AFA). Maradona iba nedávno podstúpil chirurgický zákrok na odstránenie krvnej zrazeniny v mozgu. Pred zákrokom ho hospitalizovali s príznakmi depresie, anémiou a dehydratáciou. Kliniku Olivos opustil 12. novembra.

Reakcie slávnych futbalistov

„Je to smutná správa, keď stratíte priateľa. Nech Boh dá silu jeho rodine. Dúfam, že si spolu zahráme futbal v nebi,“ smúti aj brazílska ikona Pelé.

„Bol to jednoznačne najlepší hráč mojej generácie a jeden z najlepších futbalistov všetkých čias. Verím, že po požehnanom, ale nepokojnom živote nájde útechu v rukách Božích,“ napísal v reakcii slávny anglický útočník Gary Lineker. Proti Maradonovi nastúpil v pamätnom štvrťfinále MS 1986 a súperovi dal aj gól. Maradona dal však dva v priebehu štyroch minút a zariadil postup svojho tímu. Prvý z nich si svet pamätá ako „Božiu ruku“.

Sám Maradona totiž o kontroverznom góle povedal, že to bol gól, pri ktorom zahrala „trošku Maradonova hlava a trošku Božia ruka“. Druhý presný zásah dal po sóle cez polovicu ihriska, pri ktorom obohral nielen štyroch anglických obrancov, ale aj brankára Petra Shiltona. Ako kapitán potom priviedol Argentínu až k titulu majstrov sveta.

Niečo z jeho kariéry

Jeden z najlepších futbalistov histórie obliekal dresy Argentinos Juniors, Bocy Juniors, FC Barcelona, SSC Neapol, FC Sevilla a na sklonku kariéry Newell's Old Boys a opäť Bocy Juniors. S Neapolom dosiahol dva ligové tituly (1987, 1990), vyhral Taliansky pohár (1987), taliansky Superpohár (1990) a v roku 1989 aj Pohár UEFA. Maradona bol niekoľko desaťročí najlepším strelcom Neapola so 115 presnými zásahmi v 259 zápasoch. V roku 2017 ho prekonal Marek Hamšík. Za Argentínu odohral 91 zápasov a strelil v nich 34 gólov.

V roku 1992 odišiel z Neapola do španielskej Sevilly. Predstavil sa aj na MS v USA v roku 1994, ale odohral len dva zápasy, neprešiel totiž testom na efedrín. Zo Sevilly odišiel do Newell's Old Boys, z ktorého sa po dvoch rokoch vrátil do Bocy Juniors, za ktorú hrával do roku 1997. Po skončení kariéry pôsobil ako tréner, v rokoch 2008 až 2010 viedol aj národný tím Argentíny. Pred svojou smrťou bol kormidelníkom argentínskeho klubu Gimnasia y Esgrima La Plata.

