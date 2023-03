Zdroj: Policajný zbor SR Dorazil k nám ORKÁN Diethelm: Vietor od západu naberá na SILE, meškajú vlaky Vietor od západu Slovenska silnie. Nárazy ojedinele dosahujú 90 kilometrov za hodinu a silno veterno bude aj na horách. Dnes o 11:09 ELA Zo Slovenska

Dnes o 11:09 ELA Zo Slovenska Dorazil k nám ORKÁN Diethelm: Vietor od západu naberá na SILE, meškajú vlaky Vietor od západu Slovenska silnie. Nárazy ojedinele dosahujú 90 kilometrov za hodinu a silno veterno bude aj na horách.

Na Slovensko už dorazila víchrica Diethelm a s ňou aj mimoriadne silný vietor. Okrem toho dnes zažijeme teplotný šok. Vráti sa zimné počasie, informuje iMeteo.sk.

Od ranných hodín už meškajú niektoré vlaky v dôsledku nepriaznivého vetreného počasia. Na trati medzi H. Dúbravou a H. Štubňou spadol strom do koľajiska.

Po Tatrami bol vlak medzi Štrbou a Štrbským plesom pre silný vietor aj odrieknutý. Meškanie vlakov môžete sledovať TU.

Platia výstrahy

Aktualizované 11:10 Výstrahy druhého stupňa pred vetrom platia pre celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a okresy Myjava a Nové Mesto nad Váhom do 20.00 h a pre okresy Poprad a Kežmarok do polnoci.

Meteorológovia tam očakávajú výskyt vetra, ktorý miestami dosiahne v nárazoch rýchlosť 85 až 105 kilometrov za hodinu a v priemere okolo 60 kilometrov za hodinu.

Výstrahy prvého stupňa pred vetrom platia pre celý Žilinský kraj a takmer celý Banskobystrický a Trenčiansky kraj do 18.00 h a pre okresy Brezno, Bardejov, Levoča, Prešov, Sabinov, Stará Ľubovňa a Svidník do 21.00 h. Vietor tam ojedinele dosiahne v nárazoch rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu.

Na okresy Banská Bystrica, Brezno, Ružomberok, Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín sa vzťahuje aj výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách. Platiť by mala do nedele (12. 3.) 10.00 h. Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách sa týka aj okresov Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Dolný Kubín a Námestovo, kde by mal vietor na horách silno fúkať až do polnoci.

Pre okresy Čadca, Námestovo a Tvrdošín platia tiež do 18.00 h výstrahy prvého stupňa pred snežením. Ojedinele sa tam očakáva výskyt sneženia, pri ktorom spadne desať až 13 centimetrov nového snehu. SHMÚ očakáva aj tvorbu snehových jazykov a závejov, výstrahy prvého stupňa platia do polnoci pre celý Žilinský kraj a niektoré okresy v Trenčianskom, Banskobystrickom a Prešovskom kraji.

Meteorológovia zároveň vydali hydrologické výstrahy pred povodňami. Predbežne by mali platiť pre okresy Humenné a Svidník do 14.30 h.

„Vzhľadom na spadnuté zrážky a nasýtenosť povodí je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ priblížil SHMÚ. Vývoj hydrologickej situácie budú meteorológovia priebežne aktualizovať.

Silný vietor

Nárazy ojedinele dosahujú 90 kilometrov za hodinu a silno veterno bude aj na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom webe s tým, že ľudia majú byť v sobotu pri pohybe vonku veľmi opatrní.

„Ochladenie je sprevádzané silným až búrlivým západným vetrom, ktorý od západu postupne silnie. Na západe nárazy ojedinele dosahujú 90 kilometrov za hodinu, inde väčšinou okolo 70 kilometrov za hodinu,“ uviedlo SHMÚ.

Na východe je podľa meteorológov vietor ešte väčšinou slabý, no postupne sa rozfúka aj tam.

„Najnebezpečnejšia situácia sa očakáva medzi 9:00 až 15:00 h, kedy na západnom Slovensku môžu poryvy vetra dosahovať rýchlosť aj v nižších polohách až do 100 km/h. Takýto silný vietor môže na západnom Slovensku páchať početné materiálne škody, preto treba byť ostražitý,“ dodáva iMeteo.

Aj sneženie

Navyše dnes nás čaká aj veľmi výrazné ochladenie. Na celom území nevystúpia teploty nad +10 °C, no na severe nemusia sobotňajšie teploty vystúpiť ani nad bod mrazu.

Pridá sa aj sneženie, ktoré bude najintenzívnejšie na Kysucach a na Orave. Tu sa očakáva snehová nádielka do 15 cm. Kombinácia vetra a snehu prinesie na severné Slovensko aj snehové jazyky a záveje.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk/TASR