9. marec 2023 TOS Správy Regióny Internetom sa šíria ZÁBERY z východoslovenskej obce: Pri domoch pobehuje SVORKA VLKOV Nevídané zábery. V hlavnej úlohe svorka vlkov, ktorá sa za bieleho dňa objavila v blízkosti domov.

V týchto dňoch sa na sociálnej sieti šíria zábery natočené v obci Batizovce v Popradskom okrese. Na začiatku dediny zbadala šoférka svorku pobehujúcich vlkov a spoza okien svojho auta ich natočila.

„Toto je veľmi zvláštne, vlci sa zvyknú ľuďom vyhýbať,“ okomentovala zábery Veronika a na ich (ne)stratenú plachosť sa pýtajú a poukazujú viacerí.

„Je to prirodzený prírodný jav párenia. Aj keď uznávam, že v blízkosti intravilánu obce je to ojedinelá situácia. Nemajú silnú materskú svorku, vtedy by alfa pár nedovolil takto sa priblížiť k obydliam. Zhrnutie: Nie je to o tom, že vlk nie je plachý, ale chlapci sú pobláznení," snažil sa vniesť svetlo do diskusie Ján s tým, že prelom februára a marca je najčastejší možný prípad, kedy natrafiť na plachého vlka.

„Kebyže tam bývam a posielam deti do školy, bála by som sa, keďže je to v obytnej časti obce neďaleko Svitu,“ poznamenala v rámci diskusie Elena.

Podľa odborníkov však táto plachá šelma bežne človeku neublíži a väčšie nebezpečenstvo predstavujú napríklad túlaví psi.

Zdroj: Dnes24.sk