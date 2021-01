17. január 2021 Magazín Dostala na frak, no naďalej si verila! Nežné žieňa prerazilo v drsnom športe!

V seriáli Ver si! sa budeme rozprávať s inšpiratívnymi ľuďmi, ktorí na ceste za svojimi snami a úspechmi vytrvali a dnes sú vzorom.

Deväťnásobná majsterka Slovenska v kickboxe Dominika Sakáčová je naším druhým hosťom v seriály Ver si! V rozhovore nám prezradila, ako sa dostala k drsnému športu, ako aj to, ako prebiehajú veľké európske súťaže.

Neúspech ju neodradil

Dominiku k športu už od útleho veku viedol otec. Prvé skúsenosti nadobudla s karate, potom prešla na kickbox. Ten jej prirástol k srdcu natoľko, že dnes o športe hovorí ako o svojej vášni. „Karate mi dalo základ, avšak na kickbox potrebujem väčšiu rýchlosť, technika musí byť mierená na súpera, kdežto v karate sme mali väčší odstup, nie je tam skoro žiadny kontakt. Takže mala som sa čo učiť,“ hovorí mladá majsterka.

„Keď som išla na prvú súťaž, nič som nevyhrala. Pre dieťa je to veľké sklamanie. Predsa len, mať na krku tú medailu je niečo, čo motivuje,“ spomína Dominika.

Malý neúspech ju ale neodradil, stále si verila a makala ďalej! Na ďalších súťažiach už získala aj prvé medaile. „Prvý veľký úspech prišiel na majstrovstvách Európy v Poľsku v roku 2013, kde som získala 3. miesto ako juniorka vo vyššej váhovej kategórii,“ pochválila sa hrdá športovkyňa.

Keď začala chodiť na vysokú školu, skĺbiť štúdium s tréningami nebolo jednoduché. Olejom do ohňa bol aj neúspech na súťaži, a tak sa Dominika rozhodla pre pauzu. V bakalárskom ročníku si ale opäť obliekla boxerské rukavice a začala naplno makať.

„Tak som sa do toho znova zažrala, bola som odhodlaná pokračovať ďalej! Prestúpila som z vysokej školy v Bratislave na školu do Prešova. Bolo to jednoduchšie, chodila som domov stále, čiže už som normálne trénovala,“ hovorí odhodlaná Dominika. „Začiatky boli znova ťažšie, ale keď raz človek chce, tak sa to dá,“ dodala.

Ako prebiehajú veľké súťaže v kickboxe a ako sa na ne Dominika pripravuje, sa dozviete vo VIDEO rozhovore (pod článkom).

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk