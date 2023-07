Zdroj: Milan Hanzel/Dnes24.sk DRASTICKÁ zmena počasia: Týždeň začne EXTRÉMNYM teplom a potom príde, čo NECHCEME! Na západe a juhu Slovenska sa môžu v pondelok (24. 7.) vyskytnúť vysoké teploty. Zároveň na celom Slovensku hrozia búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahy. 23. júl 2023 han Zo Slovenska

23. júl 2023 han Zo Slovenska DRASTICKÁ zmena počasia: Týždeň začne EXTRÉMNYM teplom a potom príde, čo NECHCEME! Na západe a juhu Slovenska sa môžu v pondelok (24. 7.) vyskytnúť vysoké teploty. Zároveň na celom Slovensku hrozia búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahy.

Pre celý Bratislavský kraj a takmer celý Trnavský a Nitriansky kraj platí výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami.

„Ojedinele sa očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 35 stupňov Celzia. Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov,“ uviedlo SHMÚ na svojom webe.

Ďalšie výstrahy

Pre niektoré okresy Trnavského a Nitrianskeho kraja, takmer celého Trenčianskeho, Banskobystrického a Košického kraja a okres Vranov nad Topľou platí výstraha prvého stupňa. Teploty sa tu môžu vyšplhať na 33 stupňov. Meteorológovia vydali výstrahy od 12.00 do 18.00 h.

Búrky sa v pondelok môžu vyskytnúť na celom území Slovenska. Výstraha predbežne platí od 15.00 h do utorka (25. 7.).

„Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami,“ priblížilo SHMÚ.

Ako búrky udrú?

„Mali by doraziť vo forme sformovanej búrkovej línie, ktorá sa bude tiahnuť od Poľska, cez Česko, Rakúsko až do Maďarska. Táto búrková vlna postupne postúpi z Rakúska cez celé západné Slovensko. Západ krajiny by mali búrky opúšťať okolo 20:00 a búrky sa vydajú smerom nad stredné Slovensko,“ informuje portál imeteo.sk.

Ako udáva spomínaný portál, tak najintenzívnejšie búrky predbežne hrozia na západe krajiny, kde budú sprevádzané prívalovými zrážkami, no aj silným nárazovým vetrom, ktorý môže dosahovať poryvy cez 110 km/h

„Búrky sa budú vo večerných hodinách hnať cez stredné a východné Slovensko, no ako sme spomínali, tak budú slabnúť. Od západu však môže v noci a ráno prísť druhá vlna,“ poznamenali na imeteo.sk.

A toto uviedli na záver: „Nad Alpami by totiž malo byť stále búrlivo a opäť sa tu očakávajú supercelárne búrky. V druhej polovici rána by zvyšky búrok a zrážok mali doraziť smerom k nášmu územiu. Búrlivo by malo byť aj počas celého utorka.“

FOTO: ilustračné

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk/TASR