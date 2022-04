Dron, ktorý sa zrútil v Záhrebe, niesol BOMBU: Vypustili ho Ukrajinci alebo Rusi?

Vojenský dron, ktorý evidentne preletel celú trasu z ukrajinskej vojnovej zóny ponad tri európske členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) a nakoniec sa zrútil v chorvátskom hlavnom meste Záhreb, bol vyzbrojený výbušným zariadením. V stredu to oznámili chorvátski vyšetrovatelia tejto havárie, na ktorých sa odvolala tlačová agentúra AP.

Šesťtonové bezpilotné lietadlo zo sovietskej éry zjavne nekontrolovateľne uletelo z Ukrajiny, preniklo cez hranicu do Rumunska a Maďarska a potom vniklo do vzdušného priestoru Chorvátska, kde sa skoro ráno 10. marca zrútilo do poľa blízko študentského internátu v Záhrebe.

Členovia chorvátskeho vyšetrovacieho tímu v stredu novinárom povedali, že trosky dronu nájdené na mieste jeho pádu ukázali, že dron niesol „improvizovanú leteckú bombu“, ktorá bola naplnená neznámym druhom výbušnín.

Vyšetrovatelia vyhlásili, že ešte nedospeli k presvedčivému záveru, ktorá strana vojny na Ukrajine vypustila dron TU-141, pôvodne využívaný na prieskumných misiách. Naznačili však, že za vypustením stroja sú s väčšou pravdepodobnosťou Ukrajinci, keďže na troskách sa našli pozostatky „čerstvého“ náteru ich modro-žltej vlajky, ale aj červená hviezda, teda označenie ruských vzdušných síl.

Predstavitelia NATO sa odmietli k prípadu vyjadriť, kým nebude vyšetrovanie ukončené, ale vojenská aliancia posilnila svoje prieskumné lety nad krajinami blízko vojnovej zóny a do Chorvátska 16. marca z talianskej leteckej základne Aviano vyslali dvojicu stíhacích lietadiel F-16 amerických vzdušných síl, ktoré sa zúčastňujú na cvičeniach a posilňujú juhovýchodné krídlo NATO.

Chorvátski predstavitelia kritizovali NATO za „pomalú reakciu na veľmi vážny incident“ a vyjadrili pochybnosti o pripravenosti členských štátov vojenskej aliancie reagovať na prípadný útok.

NATO uviedlo, že integrovaný systém protivzdušnej a protiraketovej obrany aliancie registroval a sledoval dráhu letu objektu. Chorvátski predstavitelia však vyhlásili, že chorvátske úrady o tom neboli informované a že NATO zareagovalo až po otázkach položených novinármi.

