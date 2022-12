Zdroj: TASR/Martin Baumann DRUHÁ demisia Matoviča: Ponúkol som SaS, že hrdo a spokojne odstúpim, keď schvália... Na našej politickej scéne je pred Vianocami poriadne rušno. Po páde vlády sa zrejme len teraz začnú diať "veľké veci". Potvrdzuje to aktuálny zámer Igora Matoviča (SaS). 20. december 2022 han Politika

20. december 2022 han Politika DRUHÁ demisia Matoviča: Ponúkol som SaS, že hrdo a spokojne odstúpim, keď schvália... Na našej politickej scéne je pred Vianocami poriadne rušno. Po páde vlády sa zrejme len teraz začnú diať "veľké veci". Potvrdzuje to aktuálny zámer Igora Matoviča (SaS).

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) ponúkol strane SaS, že ak schváli „pomoc ľuďom s energiami cez štátny rozpočet“, odstúpi z funkcie. Uviedol to na sociálnej sieti.

„Ponúkol som SaS, že v prípade, ak si prestane brať ľudí za rukojemníkov a schváli pomoc ľuďom s energiami cez štátny rozpočet, hrdo a spokojne odstúpim z postu ministra financií,“ napísal Matovič.

„Prišiel som do politiky ľudí chrániť pred mafiou a zlodejmi a z ušetreného pomáhať ľuďom. Tak som sľúbil pred voľbami, a tak aj robím. Trhá mi srdce, keď vidím vystrašených ľudí z hroziaceho 380% nárastu cien elektriny, či 220% nárastu cien plynu,“ pokračuje Igor Matovič.

„Preto, ak len ja mám byť zámienkou pre týranie ľudí, rád prepustím svoje miesto. Hneď, ako bude pomoc ľuďom schválená. Verím, že ľudia tak budú môcť prežívať skutočne pokojné Vianoce,“ uzavrel.

Rokuje sa vo veľkom

Medzi OĽANO a SaS prebiehajú intenzívne rokovania, v hre je aj nová koalícia 76 poslancov. Novinárom to v parlamente potvrdil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). Za prioritu označil schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok.

„Pokiaľ nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Rokujeme veľmi intenzívne do neskorej noci,“ povedal Naď s tým, že rokovania medzi OĽANO a SaS prebiehali aj v pondelok (19. 12.).

„Každý musí byť pripravený na ústupky, ak sa chce dohodnúť. Dohodnúť sa chceme,“ odpovedal na otázku, či OĽANO urobí SaS ústupky v rámci rozpočtu.

Prišlo aj na Matoviča

Nechcel konkretizovať, či by líder OĽANO Igor Matovič už nebol súčasťou vlády. „Je to balík vecí, keď sa dohodneme na všetkých, tak sa dohodneme, keď sa na niektorých nedohodneme, tak to padne. Mám záujem, aby sme sa dohodli,“ dodal.

Poslanec Branislav Gröhling (SaS) si chce počkať na doriešenie záležitostí a až potom sa vyjadriť k rokovaniam o možnej dohode. „Možné je všetko, z našej strany je iniciatíva veľmi výrazná, aby sa veci posúvali ďalej k tomu, aby sa Slovensko upokojilo,“ odpovedal na otázku, či by SaS schválila rozpočet, ak Matovič nebude ministrom financií.

Politickí lídri rokujú po tom, ako minulý týždeň parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO). Tú prezidentka Zuzana Čaputová odvolala a zároveň ju dočasne poverila vykonávaním funkcie v obmedzenom rozsahu. Možné scenáre vidia politici v rekonštrukcii vlády, ale aj v predčasných voľbách.

