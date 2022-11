2 Galéria Zdroj: Polícia Slovenskej republiky Dva prípady za jediný deň: Policajti na R1 pri Nitre zadržali takmer STO migrantov! Problémy s nelegálnou migráciou pribúdajú. Dva úlovky sa podarili aj nitrianskym policajtom. 2. november 2022 Krimi

Polícia informovala, že počas jedného dňa na rýchlostnej ceste R1 zadržala takmer stovku migrantov.

Chytil sa do vlastnej pasce

„Dnes v ranných hodinách zastavovali diaľniční policajti z Nitry na rýchlostnej ceste R1 dodávku, ktorá na ich znamenia nereagovala a v jazde pokračovala ďalej. Vodič dodávky sa snažil policajtom ujsť, ale nakoľko nepoznal cestu odbočil rovno pred oddelenie diaľničných policajtov Nitra- Selenec,“ prezradila polícia.

Vodič sa dal ihneď na útek do blízkeho poľa, ale policajti ho v krátkej dobe chytili. V dodávke sa viezlo 26 migrantov.

Rozutekali sa do poľa

V druhom prípade na R1 v katastri obce Veľké Zálužie vodičovi Iveco Eurocargo s nemeckým evidenčným číslom „strelila“ pravá zadná pneumatika.

Podľa polície mal vodič údajne presadnúť z pokazenej dodávky do neznámeho auta a odísť smerom na Trnavu.

„Migranti vykopli bočné dvere a rozutekali sa po rýchlostnej ceste a do poľa. Policajti ihneď zhromažďovali týchto ľudí do skupín pod blízkym diaľničným mostom, odkiaľ ich vyzdvihne autobus. Na mieste sa nachádza približne 70 migrantov. Miesto zabezpečovalo šesť policajných hliadok rôznych útvarov OR PZ a KR PZ v Nitre,“ dodáva polícia.

Prípadmi sa už zaoberá Národná jednotka boja proti nelegálnej migrácii.

Zdroj: Dnes24.sk